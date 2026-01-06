Tecnología

“Esto no es picante. Es ilegal”: lanzan fuerte advertencia a Elon Musk tras polémica en X

La difusión de contenidos sexuales manipulados a través de X provocó una reacción inmediata de la Unión Europea.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

7 de enero de 2026, 3:52 a. m.
Autoridades comunitarias alertaron sobre funciones de IA que estarían facilitando la creación de imágenes sexuales ilegales en redes sociales.
Autoridades comunitarias alertaron sobre funciones de IA que estarían facilitando la creación de imágenes sexuales ilegales en redes sociales. Foto: Foto por BRENDAN SMIALOWSKI / AFP / Canva

La presión sobre la plataforma X no se limitó al Reino Unido. Antes de la advertencia lanzada desde Londres, las autoridades europeas ya habían encendido las alertas por el uso de herramientas de inteligencia artificial vinculadas a la red social, en un contexto de creciente preocupación por la difusión de contenidos sexuales ilegales en línea.

La Unión Europea endurece su postura contra Grok

Desde la Comisión Europea advirtieron que la situación reviste especial gravedad, especialmente por la aparición de funciones que permiten producir contenido explícito.

En una conferencia de prensa, el portavoz del organismo, Thomas Regnier, fue tajante al señalar: “Somos conscientes de que X o Grok ahora ofrecen un ‘modo picante’ que muestra contenido sexual explícito con imágenes infantiles. Esto no es picante. Es ilegal”.

El gobierno británico eleva el tono contra X

La ministra de Tecnología del Reino Unido, Liz Kendall, fue enfática al referirse a la situación que se ha venido observando en la plataforma en los últimos días.

Tecnología

El ataque que no perdonó celulares en 2025 y continúa siendo un riesgo para los datos en 2026

Tecnología

CES 2026: AMD presentó lo que sería una nueva tendencia de procesadores en medio de la competencia por la IA

Tecnología

Elon Musk anunció nueva ayuda para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Tecnología

Expertos señalan cuál es la mejor forma de cargar la batería del celular sin dañarlo

Tecnología

“Ese feed está muerto”: CEO de Instagram, predice cuál sería la complejidad y el futuro de las redes sociales

Tecnología

Atención gamers: revelan cuál sería el precio de GTA VI, el videojuego más esperado del 2026; este es su valor en pesos colombianos

Tecnología

Cubanos piden a Elon Musk el mismo “regalito” que recibió Venezuela

Tecnología

NOAA alertó que se ha emitido una fuerte tormenta solar: estas son las consecuencias que traería la radiación

Tecnología

Cuidado con estos 4 números si lo llaman este 31 de diciembre: expertos advierten por qué no debe contestarlos

Tecnología

Científico advirtió que el paso del cometa 3I/ATLAS mañana 19 de diciembre podría ser “decepcionante para la humanidad”

“Lo que hemos estado viendo en internet en los últimos días ha sido absolutamente repugnante e inaceptable en una sociedad decente”, declaró la funcionaria, marcando la posición oficial del gobierno encabezado por Keir Starmer.

Una reunión interna en xAI terminó convirtiéndose en el origen de una de las declaraciones más comentadas del sector tecnológico.
Reguladores británicos pidieron explicaciones a X por fallos en la protección de sus usuarios. Foto: AFP

Kendall advirtió que la difusión de este tipo de imágenes no será tolerada y que la responsabilidad recae directamente sobre la plataforma.

“No podemos, y no permitiremos, la proliferación de estas imágenes humillantes y degradantes, que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas. X debe solucionar este problema de manera urgente”, insistió.

Las declaraciones se produjeron en medio de una creciente presión pública y política, luego de que usuarios demostraran que era posible generar, mediante IA, imágenes sexuales falsas a partir de fotografías o videos de personas reales.

“Quítale la ropa”: autoridades exigen explicaciones a Elon Musk por función polémica de X; ni Trump ni Maduro se salvaron

Grok y las críticas por el uso de inteligencia artificial

En el centro de la controversia se encuentra Grok, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por la empresa de Elon Musk e integrado en X. La herramienta ha sido objeto de fuertes críticas después de que se evidenciara que podía ser utilizada para crear imágenes de carácter sexual de mujeres y menores.

Este tipo de contenidos, elaborados mediante la manipulación digital de imágenes reales, provocaron protestas en distintos países y reavivaron el debate sobre los límites éticos del uso de la inteligencia artificial en plataformas digitales de alcance global.

El primer videojuego desarrollado por la IA de Grok llegará "antes de finales" del próximo año 2026.
La difusión de imágenes manipuladas con IA reavivó el debate sobre los límites de la tecnología en redes sociales. Foto: Anadolu via Getty Images

La preocupación no se limita al Reino Unido. La Comisión Europea anunció que está revisando “muy seriamente” las denuncias relacionadas con esta herramienta, lo que sugiere que el caso podría escalar a nivel comunitario y derivar en acciones regulatorias más amplias contra la plataforma.

La foto de la captura de Nicolás Maduro fue aprovechada por Elon Musk para compartir una función estratégica de X

Reguladores y posibles sanciones bajo la ley británica

La advertencia del gobierno británico viene acompañada de un respaldo explícito a la labor del regulador de comunicaciones.

“Reino Unido no tolerará la proliferación continua de contenidos repugnantes e injuriosos en línea”, enfatizó Liz Kendall, al tiempo que aseguró que respalda “plenamente” la acción de Ofcom y “todas las medidas coercitivas que considere necesarias”.

Ofcom, organismo encargado de regular la televisión, la radio, las telecomunicaciones y los servicios en línea, confirmó que solicitó información a X sobre los mecanismos que emplea para proteger a sus usuarios. Además, no descartó la apertura de una investigación formal si considera que la plataforma no cumple con sus obligaciones legales.

Ofcom solicitó explicaciones a X y evalúa abrir una investigación formal por contenidos injuriosos en línea.
Reino Unido dejó en manos del regulador Ofcom posibles acciones contra X por fallas en la protección de usuarios. Foto: NurPhoto via Getty Images

*Con información de AFP.

Más de Tecnología

La red social de Elon Musk enfrenta cuestionamientos oficiales por fallos en el control de contenidos sensibles.

“Esto no es picante. Es ilegal”: lanzan fuerte advertencia a Elon Musk tras polémica en X

Fallas antiguas continúan siendo aprovechadas para acceder a datos personales.

El ataque que no perdonó celulares en 2025 y continúa siendo un riesgo para los datos en 2026

La compañía presentó una nueva generación de chips pensados para el uso cotidiano y profesional.

CES 2026: AMD presentó lo que sería una nueva tendencia de procesadores en medio de la competencia por la IA

Quienes tengan cuentas inactivas podrán reactivar el servicio gracias a créditos automáticos.

Elon Musk anunció nueva ayuda para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Los ciclos completos de carga frecuentes aceleran el envejecimiento de la batería.

Expertos señalan cuál es la mejor forma de cargar la batería del celular sin dañarlo

Instagram reconoce que las publicaciones perfectas dejaron de ser el centro de la conversación digital.

“Ese feed está muerto”: CEO de Instagram, predice cuál sería la complejidad y el futuro de las redes sociales

A medida que se acerca su salida, surgen estimaciones sobre cuánto valdría el juego en Colombia.

Atención gamers: revelan cuál sería el precio de GTA VI, el videojuego más esperado del 2026; este es su valor en pesos colombianos

Cubanos le hacen un llamado a Elon Musk, tras el anuncio para Venezuela.

Cubanos piden a Elon Musk el mismo “regalito” que recibió Venezuela

La pantalla de cristal líquido (LCD) y las superficies OLED son delicadas y sensibles a la presión.

La forma menos indicada para limpiar la pantalla de su Smart TV: podría arruinarla por completo

El principal peligro de hacer clic en estos enlaces es que los estafadores podrían obtener acceso completo a las aplicaciones de Meta.

Cuidado con estos enlaces: así intentan vaciar sus cuentas bancarias en segundos

Noticias Destacadas