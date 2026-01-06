“Esto no es picante. Es ilegal”: lanzan fuerte advertencia a Elon Musk tras polémica en X

La presión sobre la plataforma X no se limitó al Reino Unido. Antes de la advertencia lanzada desde Londres, las autoridades europeas ya habían encendido las alertas por el uso de herramientas de inteligencia artificial vinculadas a la red social, en un contexto de creciente preocupación por la difusión de contenidos sexuales ilegales en línea.

La Unión Europea endurece su postura contra Grok

Desde la Comisión Europea advirtieron que la situación reviste especial gravedad, especialmente por la aparición de funciones que permiten producir contenido explícito.

En una conferencia de prensa, el portavoz del organismo, Thomas Regnier, fue tajante al señalar: “Somos conscientes de que X o Grok ahora ofrecen un ‘modo picante’ que muestra contenido sexual explícito con imágenes infantiles. Esto no es picante. Es ilegal”.

El gobierno británico eleva el tono contra X

La ministra de Tecnología del Reino Unido, Liz Kendall, fue enfática al referirse a la situación que se ha venido observando en la plataforma en los últimos días.

“Lo que hemos estado viendo en internet en los últimos días ha sido absolutamente repugnante e inaceptable en una sociedad decente”, declaró la funcionaria, marcando la posición oficial del gobierno encabezado por Keir Starmer.

Kendall advirtió que la difusión de este tipo de imágenes no será tolerada y que la responsabilidad recae directamente sobre la plataforma.

“No podemos, y no permitiremos, la proliferación de estas imágenes humillantes y degradantes, que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas. X debe solucionar este problema de manera urgente”, insistió.

Las declaraciones se produjeron en medio de una creciente presión pública y política, luego de que usuarios demostraran que era posible generar, mediante IA, imágenes sexuales falsas a partir de fotografías o videos de personas reales.

Grok y las críticas por el uso de inteligencia artificial

En el centro de la controversia se encuentra Grok, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por la empresa de Elon Musk e integrado en X. La herramienta ha sido objeto de fuertes críticas después de que se evidenciara que podía ser utilizada para crear imágenes de carácter sexual de mujeres y menores.

Este tipo de contenidos, elaborados mediante la manipulación digital de imágenes reales, provocaron protestas en distintos países y reavivaron el debate sobre los límites éticos del uso de la inteligencia artificial en plataformas digitales de alcance global.

La preocupación no se limita al Reino Unido. La Comisión Europea anunció que está revisando “muy seriamente” las denuncias relacionadas con esta herramienta, lo que sugiere que el caso podría escalar a nivel comunitario y derivar en acciones regulatorias más amplias contra la plataforma.

Reguladores y posibles sanciones bajo la ley británica

La advertencia del gobierno británico viene acompañada de un respaldo explícito a la labor del regulador de comunicaciones.

“Reino Unido no tolerará la proliferación continua de contenidos repugnantes e injuriosos en línea”, enfatizó Liz Kendall, al tiempo que aseguró que respalda “plenamente” la acción de Ofcom y “todas las medidas coercitivas que considere necesarias”.

Ofcom, organismo encargado de regular la televisión, la radio, las telecomunicaciones y los servicios en línea, confirmó que solicitó información a X sobre los mecanismos que emplea para proteger a sus usuarios. Además, no descartó la apertura de una investigación formal si considera que la plataforma no cumple con sus obligaciones legales.

