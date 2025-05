Estudio revela que los desastres naturales disparan la ansiedad y la depresión en humanos

Un reciente estudio publicado en The Lancet Public Health demostró que los desastres naturales recurrentes (inundaciones, incendios forestales o ciclones) no solo transforman los ecosistemas, sino que también dejan una huella profunda en la mente humana , pues deterioran la salud mental de forma progresiva, con efectos mucho más severos en aquellas personas que presencia estos eventos en cortos intervalos.

Cuando un ciclón arrasa con una comunidad, las casas se pueden reconstruir, cuando el incendio fulmina un bosque, la vegetación renace con el paso del tiempo. Sin embargo, esto no mismo pasa con la salud mental, pues esta se resquebraja de forma progresiva con cada nuevo desastre.

Foto: Getty Images

El estudio publicado he Lancet Public Health no ha escapado a las críticas. Paul Valent, presidente de la Australasian Society for Traumatic Stress Studies y psiquiatra del Monash Medical Centre, reconoció el avance estadístico de esta investigación, pero cuestionó el alcance de este trabajo.