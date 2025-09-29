Estudio señala que especie humana puede remontarse a hace más de un millón de años

La división entre nuestro linaje y el de los neandertales y los denisovanos podría haber ocurrido al menos 500.000 años antes de lo que se creía y remontarse a más de un millón de años.

Los datos fósiles y genéticos han apuntado desde hace tiempo a que nuestro linaje se separó del de los neandertales y los denisovanos hace unos 500.000 años, antes de que estas dos antiguas especies humanas divergieran un poco más tarde.

Pero un nuevo análisis de dos cráneos humanos antiguos descubiertos en China, y posteriormente comparados con otros fósiles humanos, apunta a una historia mucho más antigua para nuestra especie. Esto significaría que nuestro origen se remonta al menos 400.000 años antes de lo que se creía, e incluso antes.

Cinco linajes

El profesor Chris Stringer, del Natural History Museum de Londres, ha participado en este nuevo estudio publicado en Science. “Nuestro análisis sugiere que todos los humanos con cerebros grandes de los últimos 800.000 años aproximadamente probablemente puedan clasificarse en uno de cinco grupos”, explica en un comunicado. Estos son los grupos del Homo erectus asiático, el Homo heidelbergensis, el Homo neanderthalensis, el grupo del Homo longi, que probablemente incluye a los denisovanos, y el de nuestra propia especie, el Homo sapiens.

“Lo revolucionario de nuestro análisis es que sugiere que estos cinco linajes remontan su ascendencia a más de un millón de años, lo cual es mucho más antiguo de lo que casi todos han dicho, incluyéndome a mí. Y hay un par de aspectos que sugieren que podría tratarse de una divergencia aún más antigua”, añadió Stringer en un comunicado.

La historia de nuestra propia evolución está demostrando haber sido increíblemente confusa y revisada con frecuencia, según los expertos.

Históricamente, se ha centrado típicamente en una serie de especies de homínidos que surgieron en las praderas y bosques del continente africano durante los últimos siete millones de años. Algunos de estos animales, que habrían mostrado una mezcla de características humanas y simiescas, permanecieron en África, mientras que otros migraron a Asia y Europa.

A medida que estas poblaciones se desplazaron a diferentes entornos y se separaron, algunas evolucionaron en especies distintas. Según la teoría convencional, hace unos dos millones de años, el Homo erectus apareció en África y poco después en Eurasia. Sin embargo, aún no está claro si todos los fósiles que datan de entre 1 y 1,5 millones de años atrás pueden asignarse a esta especie.

En cualquier caso, hace unos 600.000 años, otra especie de humano, el Homo heidelbergensis, vivía en África y Europa, y presumiblemente en las regiones intermedias. El razonamiento sugiere que hace 400.000 años, esta especie dio origen a los neandertales en Europa, y hace 300.000 años a nuestra propia especie, el Homo sapiens, en África.

Finalmente, se cree que los denisovanos se separaron del linaje neandertal en algún lugar entre Europa y Asia durante el último medio millón de años.

Este ha sido el panorama general que ha surgido durante los últimos 25 años aproximadamente. Pero a medida que se encuentran más fósiles, las técnicas analíticas y de datación han mejorado, y con la incorporación del muestreo de ADN antiguo, nuestra comprensión de esta historia también ha cambiado.

Entre los fósiles humanos antiguos que se han desenterrado durante este tiempo se encuentran algunos de China conocidos como Yunxian 1, 2 y 3. Estos cráneos humanos antiguos se descubrieron inicialmente en las orillas del río Han durante un período de 30 años y se cree que datan de alrededor de un millón de años.

“Los investigadores generalmente han llamado a estos fósiles Homo erectus”, explica Stringer. “Pero durante mucho tiempo no pensé que fueran Homo erectus, ya que pude ver que la forma no era típica, aunque nunca los había examinado con más detalle”.

Datos de tomografía computarizada de alta calidad obtenidos de los cráneos de Yunxian 1 y 2 permitieron reconstruir los cráneos y revelaron algo sorprendente sobre ellos y, en consecuencia, sobre nuestros propios orígenes.

Los cráneos fósiles de China se distorsionaron durante el proceso de fosilización, lo que obligó a realizar algunas correcciones.

Para ello, construyeron un modelo 3D de los cráneos, rellenando provisionalmente los huecos de uno con el material superviviente del otro. El resultado fue algo que se parecía menos al Homo erectus y más al de un fósil conocido como el Hombre Dragón.

El fósil del Hombre Dragón, también desenterrado en China, fue descrito por Strunger y sus colegas en 2021 y ha sido nombrado como la especie Homo longi.

“Nuestro análisis sugiere que los cráneos Yunxianos son en realidad un miembro temprano del mismo grupo que el Hombre Dragón”, dice Stringer. “Y dado que el Hombre Dragón se asemeja cada vez más a un denisovano, hay mucha evidencia que apunta a que los fósiles Yunxianos también pertenecen al grupo denisovano”.

Esta serie de eventos bastante intrincada, combinada con la edad de estos fósiles, sugiere que el linaje humano denisovano ya se había separado de otros humanos hace un millón de años. A primera vista, esto podría parecer un descubrimiento menor, pero sus ramificaciones podrían ser enormes.

Esto se debe a que el nuevo análisis de los cráneos también sitúa a los denisovanos como la especie humana extinta más estrechamente relacionada con nuestro propio linaje. Por lo tanto, si los denisovanos se separaron hace más de un millón de años, significa que la nuestra también lo hizo y que el linaje del Homo sapiens es igual de antiguo.

Considerando que anteriormente se creía que nuestro linaje y el de los neandertales compartieron un ancestro común por última vez hace unos 500.000 años, este nuevo hallazgo duplicaría esa separación.

Esto significa que debe haber algunos miembros tempranos de los linajes de H. heidelbergensis, H. neanderthalensis y H. sapiens que aún no hemos encontrado, o que hemos encontrado pero aún no hemos reconocido. Debe haber algunos proto-sapiens, protoneandertales y proto-heidelbergensis de millones de años de antigüedad por ahí.

Esto también abre la puerta a la posibilidad de que nuestro propio linaje surgiera en algún lugar de Eurasia, antes de que las poblaciones migraran a África, donde posteriormente evolucionó el Homo sapiens. Sin embargo, aún debe contrastarse con fósiles humanos de millones de años desenterrados en el continente africano, que no estaban disponibles para el estudio actual.