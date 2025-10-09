Europa enseña en video la amenazante precisión que tiene su nuevo muro anti drones kamikazes

En medio de la carrera armamentista tecnológica, Europa ha revelado un avance que busca equilibrar la balanza frente a los últimos desarrollos en armamento militar.

Días después de que Estados Unidos mostrará al mundo su dron kamikaze Switchblade 600, un arma de precisión capaz de destruir blindajes pesados, el continente europeo saco a la luz un sistema de defensa que promete cambiar las reglas del combate aéreo.

Un nuevo escudo para los cielos europeos

El sistema tiene como nombre BLAZE y esta creación de la empresa Origin Robotics ha logrado captar la atención del sector militar.

“En Origin, desarrollamos sistemas autónomos altamente avanzados para mejorar las capacidades de Europa y nuestros aliados de la OTAN. Equipamos hardware rentable con software de vanguardia para disuadir y defender”, resalta Origin Robotics.

Durante una demostración en Letonia, el sistema logró interceptar su objetivo con total eficacia en su primera prueba, pues su funcionamiento se basa en la inteligencia artificial, la cual permite que el dispositivo detecte, rastree y elimine drones enemigos en cuestión de segundos.

Según los desarrolladores, “el campo de batalla moderno se ve cada vez más influenciado por la guerra con drones”, lo que exige mecanismos de defensa rápidos y rentables.

BLAZE cumple con estas exigencias al ser un interceptor portátil y de despliegue inmediato, diseñado para neutralizar amenazas aéreas como municiones merodeadoras o drones.

“Equipado con una ojiva de fragmentación de alto poder explosivo (HE), garantiza la eliminación precisa y eficaz de amenazas, incluso en entornos disputados”, señala Origin Robotics.

Rápido para utilizar

El secreto de su efectividad es que su sistema de radar localiza el dron enemigo, calcula su trayectoria y guía un interceptor autónomo que corrige el destino cientos de veces por segundo hasta impactar el blanco.

El papel de quienes operan este sistema solo deben autorizar o cancelar la misión antes del impacto, mientras el resto lo gestiona el sistema inteligente.

🇱🇻 Latvia based Origin Robotics has launched BLAZE, an autonomous High-Explosive (HE) Counter Unmanned Aerial System (CUAS) interceptor.



"BLAZE is a man-portable, rapidly deployable interceptor designed to defeat fast-moving aerial threats, including loitering munitions and… pic.twitter.com/bDbWZeJcnr — Counter Unmanned Systems (@CUAS_NEWS) May 8, 2025

Su maletín sirve como estación de lanzamiento y centro de carga, sin necesidad de herramientas adicionales.

Puede estar listo para poder ser utilizarse en menos de diez minutos y permite realizar lanzamientos consecutivos en apenas segundos.

Durante las pruebas, el dron se movió a siete metros por segundo, demostrando una precisión notable al ajustar su dirección en pleno vuelo.