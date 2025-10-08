Facebook apuesta por la conexión entre amigos con un nuevo sistema de recomendaciones: así será la forma de sugerir videos

Las redes sociales han transformado de manera evidente muchos aspectos del mundo actual, ya que a través de estas plataformas las personas se comunican, se informan y se entretienen. Entre las más destacadas se encuentran Facebook, Instagram, WhatsApp y TikTok, cada una enfocada en ofrecer una experiencia de calidad y en brindar contenido acorde con los intereses de cada usuario.

Estas redes funcionan mediante sistemas de algoritmos, es decir, conjuntos de instrucciones o reglas que permiten tomar decisiones automáticas. En el caso de las plataformas digitales, los algoritmos analizan los comportamientos de los usuarios —como los “me gusta”, los comentarios, el tiempo de visualización o las búsquedas— con el fin de personalizar la experiencia y mostrar contenido más relevante y atractivo para cada persona.

Facebook incorpora IA para sugerir reels adicionales sin necesidad de salir del reproductor. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El propósito principal de estos sistemas es mantener a los usuarios más tiempo dentro de la plataforma, ofreciéndoles publicaciones que despierten su interés y los motiven a seguir navegando.

En esta ocasión, Meta ha actualizado Facebook con el objetivo de impulsar la visualización de más videos relacionados con los intereses de cada usuario. Para ello, ha implementado un nuevo algoritmo de recomendaciones que destacará el contenido más reciente y fomentará la conversación sobre temas de interés común entre amigos a través de los reels.

Según la compañía tecnológica, el nuevo motor de recomendación de Facebook es “más inteligente” y “más rápido” para comprender los intereses de los usuarios, lo que permitirá destacar contenido más actualizado y ajustado a sus preferencias.

Este cambio no afecta el formato ni la duración de los videos, sino únicamente el tipo de contenido que se muestra. Además, los usuarios podrán influir en el algoritmo mediante sus acciones, como marcar publicaciones o reels que no les resulten de interés, o guardar aquellos que deseen ver más adelante.

Meta ha implementado un nuevo algoritmo de recomendaciones para Facebook. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Asimismo, se incorporarán nuevas burbujas de amigos, visibles tanto en los reels como en el feed, que mostrarán las publicaciones que han gustado a los contactos. Estas burbujas permitirán abrir un chat privado, a modo de invitación para conversar sobre temas de interés compartido.

Finalmente, para profundizar en los contenidos que resulten más atractivos, Facebook permitirá utilizar la inteligencia artificial para recibir sugerencias de reels sin necesidad de salir del reproductor.