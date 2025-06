Google anuncia cambio en Gemini: ¿De qué se trata y cuándo se implementará?

Google ha explicado que si el usuario no quiere usar esta interacción de Gemini, la podrá desactivar en la página de Ajustes de aplicaciones.

Según recoge el portal Android Authority, el correo electrónico ha preocupado a muchos usuarios, no solo por su poca claridad a la hora de explicar en qué consiste el cambio, sino también porque no se especifica si Gemini va a poder acceder a conversaciones de WhatsApp u otros datos privados. Tampoco detalla la forma de desactivar la interacción.

Amplían las funciones de Gemini en Google Drive

Google advirtió que, inicialmente, esta función sólo estará disponible en inglés para los usuarios de Google Workspace que hayan contratado las modalidades de Business Standard y Plus, Enterprise Standard y Plus, así como para los que hayan adquirido los complementos Gemini Education o Gemini Education Premium. Asimismo, los usuarios de Google One AI Premium también podrán acceder a esta nueva función.