Google confirma su primer dispositivo plegable, Pixel Fold

Google ha confirmado su primer dispositivo plegable, Pixel Fold, unos días antes de que se celebre su evento anual de desarrolladores, en el que está previsto que comparta sus características, junto a las novedades de ‘software’ y de sus servicios.

Aprovechando el Día de Star Wars, que se celebra cada 4 mayo por motivo por la similitud fonética en inglés de esta fecha, ‘May the 4th be with you’, con la frase ‘May the Force be with you’ (que la fuerza te acompañe, en español), Google ha confirmado uno de sus dispositivos más esperados: su primer plegable, bajo el lema ‘May The Fold Be With You’, un juego de palabras con la popular frase de la saga galáctica.

Desplegado, la pantalla alcanza el tamaño y el formato de una tableta, aunque su bisagra admite distintas posiciones. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Este recibe el nombre de Pixel Fold, y a juzgar por el video adelanto que la compañía tecnológica ha compartido en Twitter, sigue el diseño visto en la serie de ‘smartphones’ Pixel 7, aunque en los colores negro y beige.

Cerrado, Pixel Fold mantiene la cámara principal en la parte trasera en un módulo alargado metálico, mientras que en el frontal una pantalla ocupa todo el espacio. Desplegado, la pantalla alcanza el tamaño y el formato de una tableta, aunque su bisagra admite distintas posiciones.

Google ha indicado la fecha 10 de mayo, día en que celebrará la conferencia inaugural de su evento anual de desarrolladores Google I/O 2023. Además de compartir las características de este dispositivo, se espera que anuncie la nueva versión de Android y otras novedades de sus servicios, incluidos sus avances en inteligencia artificial.

iPhone ‘inmortal’ sobrevive a una caída de desde 4.000 metros

Desde que los teléfonos iPhone ganaron gran popularidad alrededor del mundo, varios creadores de contenido han diseñado todo tipo de retos para poner a prueba las diferentes características de los smartphones fabricados por Apple.

iPhone logra sobrevivir a una caída desde 4000 metros de altura. - Foto: Captura de pantalla video de TikTok @capt_rumcoffee

De hecho, muchos usuarios de redes sociales tienen una gran fascinación por los contenidos en donde desafían la resistencia de los últimos modelos del iPhone al someter el dispositivo a condiciones extremas. Por esta razón, los videos que exponen cómo estos teléfonos soportan todo tipo de golpes, altas o bajas temperaturas y otra clase de daño, suelen tener una gran cantidad de reproducciones.

En el marco de esta tendencia, recientemente apareció en la red un video el cual podría demostrar que la resistencia de los iPhone está a otro nivel.

Hatton Smith, paracaidista experto, compartió en su cuenta de TikTok un video para mostrarles a sus seguidores cómo sería su experiencia al realizar un salto en paracaídas desde 4000 metros de altura. Sin embargo, un pequeño accidente causó que su teléfono se convirtiera en el protagonista del contenido.

Todo ocurrió cuando el iPhone de Smith se desprendió de su bolsillo segundos después de que él ejecutara su salto, por lo que el teléfono terminó cayendo al vacío desde unos 4267 metros y a una velocidad que supera los 150 km/h.

Pese a que el clip publicado por Hatton Smith no deja en evidencia el momento que en su iPhone se impacta contra el suelo, en un corte del video se muestra un teléfono de Apple que se encuentra clavado en el lodo, luego de aparentemente haber caído a 4000 metros de altura.

Es importante precisar que Smith en ningún momento aclara qué modelo de iPhone tiene y por ello no es posible establecer si el equipo contó con una característica específica que pudo haberle ayudado a soportar el impacto de la caída.

*Con información de Europa Press.