Google desaparece una ‘app’ histórica para Android; así cambiarán las cosas para su teléfono

La aplicación de personalización Google Now Launcher dejará de funcionar este mes de abril, una década después de que llegase a los dispositivos con sistema operativo Android, según comprobó 9to5Google.

Nacido como Google Experience Launcher en 2013 e incluido en los dispositivos de la familia Nexus 5, pasó a llamarse Google Now Launcher en 2014, cuando empezó a ser compatible con los equipos Android 4.1 y versiones posteriores.

Esta aplicación presentaba una interfaz con una variedad de tarjetas que se podían utilizar para acceder a información y noticias personalizadas y escogidas por Google con base en la ubicación y los gustos del usuario.

Google Now Launcher perdió ciertas funciones en 2017, cuando comenzaron a integrarse en el lanzador de los dispositivos Pixel. No obstante, Google continuó dando soporte a la aplicación en los dispositivos Android.

La última versión beta 14.14 de la aplicación de Google revela que “dejará de funcionar en abril”, sin especificar una fecha concreta. Lo que sí se indica en la interfaz de inicio es que el dispositivo comenzará a emplear el launcher por defecto del terminal.

Así lo ha podido comprobar 9to5Google, que recordó que los terminales más nuevos no se verán afectados por esta descontinuación, ya que disponen las funcionalidades que ofrece Google Now Launcher integradas de serie. Asimismo, comentó que la aplicación seguirá en funcionamiento, con la diferencia de que no se actualizará periódicamente.

¿Qué función tenía Google Now Launcher?

Google Now Launcher, como es un sistema que brindaba acceso directo a Google Now, que era el nombre que tenía el asistente personal para teléfonos inteligentes antes de que apareciera en escena Google Assistant.

Este servicio estaba integrado en la aplicación de Google para Android y hacía posible acceder a una serie de tarjetas de información, que mostraban datos que podrían ser de interés para el usuario, como datos del clima o noticias. De igual manera, la plataforma contaba con un acceso asistente inteligente que opera con comandos de voz como “Ok Google”.

Google Now Launcher dejará de estar disponible en teléfonos Android. - Foto: Google Play Store

Cabe destacar que actualmente los teléfonos con el sistema operativo Android cuentan con las funcionalidades anteriormente señaladas, pero estas aparecen mediante las tarjetas de servicio ‘Discover’ o empleando Google Assistant.

Pese a que Android ha tenido una notable evolución en los últimos años, Google Now Launcher seguía estando presente para teléfonos inteligentes que no eran compatibles con las versiones más recientes de sistema operativo. Pero la compañía de la gran ‘G’ ha decidido abandonar por completo su servicio de Google Now para cualquier equipo con Android.

Por otra parte, Google recientemente anunció que ha incorporado una serie de novedades para los usuarios que necesitan ayuda para organizar sus viajes, buscar hoteles o comprar un tiquete aéreo desde su teléfono.

Google ayudará a los viajeros a comprar tiquetes aéreos baratos

Google añadió a su buscador Google Vuelos, un programa piloto de garantías de precios, con el que es capaz de señalar qué vuelos se mantendrán con el precio actual para ayudar al usuario a saber si ha de esperar a comprar el billete porque podría bajar de precio o si, por el contrario, es una buena opción adquirirlo ahora y si espera para comprarlo podría acabar gastando más.

Google ayudará a los viajeros a conseguir tiquetes aéreos más baratos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es decir, si un vuelo incluye el distintivo de la garantía de precio significa que Google está seguro de que “el precio de hoy no estará más bajo antes de despegar”. Esto es gracias a que el buscador analiza si los precios son bajos, típicos o altos “en comparación con los precios promedio históricos”.

Por el momento, este programa solo está disponible para los usuarios en Estados Unidos. Y en caso de que el precio del vuelo el día de la salida sea más bajo, Google devolverá la diferencia de precio al usuario a través de Google Pay.

Para ello, Google se encarga de supervisar el precio de dicho vuelo diariamente hasta su salida. En concreto, la compañía detalla que el usuario puede recibir un máximo de USD 500 (cerca de 2.292.475 de pesos colombianos) al año a modo de compensación.

Agregado a ello, la compañía ha introducido nuevas funciones para su página de búsqueda y Google Maps, con las que pretende facilitar al usuario la organización de su viaje para que “sea memorable”, así como ofrecer servicios que garantizan el mejor precio a la hora de reservar hoteles.

En este sentido, el gigante tecnológico ha introducido un nuevo formato de búsqueda de hoteles en dispositivos móviles, que simplifica la comparación de datos como las reseñas, precios y ubicaciones.

Google Maps permite recorrer el mundo en formato digital. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Tal y como explica en un comunicado en su blog, Google introdujo una nueva opción para explorar cada hotel o alojamiento ofrecido por los resultados de búsqueda en un formato de historia deslizable.

Al buscar hoteles en una zona concreta con información como el número de personas y las fechas de estancia, el usuario puede pulsar en ‘ver más’ en los resultados para desplegar una selección de alojamientos disponibles que se muestran en un formato visual similar a las historias de la red social Instagram.

Pulsando en estas historias, se muestran fotografías de las habitaciones y estancias del hotel para ayudar al usuario a “tener una idea” del lugar. Asimismo, a medida que se desliza en las historias también se muestran reseñas de usuarios con comentarios sobre la estancia, el precio por noche o la ubicación exacta del alojamiento en Google Maps para ver el área donde está y qué hay cerca. También se ofrece acceso directo a la página web del hotel.

*Con información de Europa Press.