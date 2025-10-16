Google enseñó cómo hacer ediciones únicas sin pagar un peso en el navegador: “busca el plátano amarillo”

Google continúa ampliando las posibilidades de la IA y ahora lleva la edición de imágenes a otros espacios, recientemente la compañía anunció el lanzamiento del “Modo Lente”, una función que permite crear y modificar fotografías sin costo alguno directamente desde el navegador o el celular, es decir, no se necesita recurrir a aplicaciones externas ni programas de pago.

Esta herramienta se basa en Nano Banana, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google que ahora forma parte de Google Lens y Circle to Search, dos de las plataformas más utilizadas en los dispositivos Android y iOS y ahora con esta integración, cualquier usuario podrá experimentar con ediciones visuales rápidas y personalizadas de manera sencilla y natural.

Google enseña cómo hacer ediciones instantáneas rápidas

A través de su cuenta oficial de X, la empresa explicó cómo acceder a esta nueva función.

“Nano Banana ya está disponible en la Búsqueda, así que puedes usar el Modo Lente e IA para transformar fotos al instante con nuestro nuevo modelo de edición de imágenes”, señaló la compañía.

Para usar el Modo Lente, basta con abrir Lens en la aplicación de Google, seleccionar el nuevo modo Crear, el cual aparece con un ícono de plátano amarillo y escribir una instrucción sencilla.

Por ejemplo, Google indica que se puede pedir “hazme una foto en un fotomatón” o describir los cambios que se desean, como ajustar el fondo o cambiar la iluminación.

Nano Banana is now live in Search, so you can use Lens & AI Mode to instantly transform photos with our latest image editing model. Here’s a guide to get you started:



1. Open Lens in the Google app for Android and iOS.

2. Tap the new Create mode — look for the yellow banana 🍌… pic.twitter.com/y4J0rFA7sy — Google (@Google) October 16, 2025

El sistema interpreta la solicitud y transforma la imagen al instante, aplicando los ajustes mediante IA, además, permite seguir editando, descargar o compartir los resultados con familiares y amigos directamente desde la misma herramienta.

Es importante tener en cuenta que para ello no se necesita descargar ningún programa de terceros adicional ni pagar por versiones premium, lo que representa un paso importante hacia la democratización de la edición digital.

Un estudio de edición en el bolsillo

Más allá de su sencillez, Nano Banana ofrece resultados avanzados, de acuerdo con Google, este modelo ha sido optimizado para mantener la coherencia visual, conservando los rasgos del rostro, la textura de la piel y los detalles de los objetos, incluso cuando se cambian elementos como la ropa, el escenario o los colores.

Un nuevo modo de Google realiza ediciones instantáneas y se activa con el plátano amarillo. | Foto: @Google

Su capacidad de respuesta es rápida y precisa, lo que convierte al celular en una especie de estudio de edición portátil.