Google respondió a las críticas sobre el impacto de la IA en el tráfico web; esto dijo

Google ha respondido a las críticas y los informes que señalan una caída en el tráfico web derivada de la implementación de las funciones de inteligencia artificial (IA) en el buscador, alegando que la situación es la opuesta: han crecido los clics de calidad.

Las funciones más recientes de IA de Google como los resúmenes (AI Overviews) o el modo de búsqueda con IA (AI Mode) en formato conversacional ofrecen una respuesta detallada a las cuestiones que plantean los usuarios, que se muestran en la parte superior del buscador, e incluyen enlaces que llevan a las fuentes de donde procede la información que la IA ha utilizado.

Al ofrecer una respuesta rápida, estas funciones están reduciendo la interacción web de los usuarios al no sentir la necesidad de acceder a las páginas para encontrar la información que buscan. Y ello tiene también repercusión en la economía digital.

Voces críticas han señalado en los últimos meses esta repercusión negativa en el tráfico web, como el director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, que advirtió del cambio que se avecinaba en Internet y su impacto en los editores al pasar de consultar la información original a confiar en los resúmenes ofrecidos por la IA.

Google. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Una investigación reciente de Pew Research Center, centrada en Estados Unidos, también destacó la tendencia de los usuarios a clicar menos en las páginas web cuando se les presentaba un resumen generado por la IA.

Aunque esta tendencia abarca ChatGPT y otras herramientas similares de IA, Google ha respondido a las críticas en el contexto de su buscador, defendiendo que la situación es la contraria y que el tráfico web no solo no se ha resentido, sino que sus herramientas de IA lo han impulsado.

Sin compartir datos, Google asegura que el volumen orgánico de clics total -cuando los usuarios pinchan en los enlaces que ofrece en Buscador en sus resultados- se ha mantenido estable en términos interanuales, pero que la media de clics de calidad -con los que las personas se quedan en la página web en lugar de salir al instante- ha crecido.

Para explicar estos datos, la compañía aborda dos situaciones: una en la que los usuarios buscan una respuesta rápida y sencilla, que encuentran en los resúmenes generados por IA, por ejemplo, cuando preguntan por la próxima luna llena; y otra en la que las personas buscan profundizar en una tema y aprovechan los enlaces que ofrecen esos resúmenes a páginas web.

Es en este último caso donde la compañía sitúa el crecimiento de los clics de calidad. “Si bien el tráfico general a los sitios web es relativamente estable, la web es extensa y las tendencias de los usuarios están desviando el tráfico a diferentes sitios, lo que resulta en una disminución del tráfico en algunos sitios y un aumento del tráfico en otros”, ha señalado en un comunicado compartido en su blog.

Asegura también que han entrenado sus modelos “para comprender a fondo la web y saber cuándo y cómo enlazar a los sitios más relevantes”, y añade que los sitios web “siempre tienen control sobre cómo se destaca o se incluye el contenido en el Buscador gracias a los protocolos web abiertos”.