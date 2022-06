“Gracias a quienes me han sugerido como MinTIC; la vida es corta para ser parte de la burocracia”

Alexánder Torrenegra, director general de Torre.co y jurado del programa ‘Shark Tank Colombia’, se pronunció luego de que varias personas lo incluyeran en el sonajero del gabinete del presidente electo Gustavo Petro. Torrenegra entrevistó en campaña al candidato presidencial Rodolfo Hernández y al hoy mandatario electo Gustavo Petro.

En ambas entrevistas, Torrenegra recibió mensajes a favor y en contra, y frente a ellas el empresario se pronunció. “El nuevo presidente de Colombia –el primero de izquierda–, puede ser una válvula de escape en un país donde la disparidad de ingresos es alta. Si la derecha hubiese ganado, habría sido más probable tener una explosión socioeconómica. Nunca lo sabremos, y tal vez eso sea bueno”, señaló a través de su cuenta en Twitter y publicándolo también en inglés: “Colombia’s new leftist President –the first ever– may prove to be a pressure-release valve in a country where income disparity is so pronounced. Had the right won again, a socioeconomic explosion would have been much more likely. We’ll never know, and maybe that’s a good thing”.

Torrenegra, radicado en Silicon Valey (California), en Estados Unidos, también les habló a los empresarios que temen y desde la posición de quien ha sido altamente exitoso en asuntos de negocios y temas empresariales. “Empresarios colombianos me preguntan: ‘con este gobierno de izquierda, ¿ahora qué?’. Mi sugerencia: se requiere un frente unido que negocie y presione. El problema es que en Colombia hay tanta envidia e individualismo, que ni siquiera los de plata se ponen de acuerdo entre ellos”, aseveró.

Ahora, Torrenegra le salió al paso a las personas que lo ponen en el equipo de gobierno del nuevo gobierno. “Gracias a quienes me han sugerido como MinTIC en Colombia. Me encantaría, pero no podría aceptar. Mi objetivo es impactar la vida de millones de personas. La industria privada, en particular @torrenetwork, me permiten hacerlo mejor. ¡La vida es corta para ser parte de la burocracia!”, señaló.

“Felicitaciones por ganar el puesto de presidente, @petrogustavo. Más de 11 millones de personas te eligieron y, ahora, tienes más de 50 millones de jefes. Recuerda representarlos a todos”, señaló en otro mensaje Torrenegra.

El ‘tiburón’ radicado en Silicon Valey no será ministro y, en contraste, vuelve al tanque de Shark Tank Colombia para seguir apoyando al talento colombiano. Torrenegra formó parte de las primeras tres temporadas de Shark Tank Colombia convirtiéndose en uno de los tiburones más queridos por los emprendedores por su carisma, negociación y experiencia. El empresario Alexánder Torrenegra es fundador y CEO de torre.co, red de conexiones laborales. Torre.co permite que el proceso de encontrar trabajo y talento sea transparente y automatizado y su objetivo a largo plazo es permitir que todas las personas encuentren un trabajo gratificante. Además, fundó recientemente la plataforma para humanizar la comunicación de equipos remotos: Tribe. Anteriormente, cofundó y arrancó Voice123 en 2002, la industria digital de voces más grande, la cual vendió en el año 2021, así como BunnyStudio en 2011.

Torrenegra ha sido merecedor de diferentes premios debido a su recorrido y preparación como emprendedor e inversionista. Algunos de estos reconocimientos son: Young Global Leader en 2015, otorgado por el World Economic Forum, MIT Innovator Under 35, en 2012, y Endeavor Entrepreneur, de 2013. ‘Shark Tank Colombia’, por su parte, es producido por Sony Pictures Television Latin America y es una adaptación del ‘reality’ “Dragons’ Den”, creado por Nippon TV en Japón. Este formato, distribuido por Sony Pictures Television, ha sido adaptado en 40 países, entre los que se incluyen Alemania, Australia, Francia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido. Shark Tank promueve el crecimiento de empresas, basado en la inversión de tiburones experimentados, y es una apuesta que forma, educa y fortalece el espíritu emprendedor en los territorios donde se realizan inversiones locales, como es el caso de Colombia.

El proyecto es beneficiario del Certificado de Inversión Audiovisual (Cina), un descuento tributario expedido por el Ministerio de Cultura y administrado por Proimágenes Colombia. Su valor es equivalente al 35 % del gasto en servicios audiovisuales en el país que una compañía productora extranjera efectúe al producir una obra audiovisual en Colombia. Esta quinta temporada de Shark Tank Colombia se estrenará en Sony Channel durante la segunda mitad del año.