Hackearon mi cuenta de Instagram: cómo recuperarla y trucos para evitar que vuelva a caer en manos criminales

La ciberdelincuencia no da tregua en un mundo donde la sociedad cada vez más depende de la tecnología. Esta es una problemática que día a día preocupa más a los usuarios, pues no hay manera de que se sientan seguros al navegar por sus redes sociales, uno de los canales más usados por los criminales para cometer fechorías.

Instagram, por ejemplo, puede ser hackeado por un descuido o porque la seguridad de su cuenta no es la pertinente. De allí, nace la importancia de tener una contraseña que sea compleja de descifrar, puesto que, esta puede ser la razón principal por la que su cuenta se ha visto comprometida.

¿Cómo recuperar una cuenta de Instagram que ha sido hackeada?

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Instagram ofrece una configuración de seguridad para recuperar el acceso a cuentas pérdidas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Consejos para mejorar la seguridad de su cuenta

1. Actualice su contraseña por una que sea más robusta . Puede combinar letras en mayúscula, minúscula, números y caracteres especiales. Importante, no diseñarla con base en información personal.

| Foto: DeFodi Images via Getty Images

Una contraseña segura puede minimizar el riesgo de ser víctimas de los ciberdelincuentes. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

4. Elimine las aplicaciones que no utiliza, así como también, los permisos a los que le ha dado acceso a su cuenta. Algunas apps de terceros pueden representar un riesgo para su seguridad.

5. Retire las cuentas vinculadas que no reconozca.

Entre otras recomendaciones, no interactúe con gente que no conozca, o que simplemente, no sean de su entera confianza. Los mensajes que lleguen a su bandeja de entrada de cuentas desconocidas, pueden contener enlaces infectados que, en su mayoría, son usados para afectar el rendimiento del dispositivo móvil a través de malware o virus.