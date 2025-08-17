Impresionante video enseña los “juegos olímpicos” de la IA, cientos de robots humanoides compitiendo en deportes

En Pekín se celebró este viernes el inicio de la primera competencia mundial de robots humanoides, conocida como los Juegos Mundiales de Robots Humanoides. El escenario escogido fue el Anillo nacional de patinaje de velocidad, construido para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

Desde pruebas de atletismo hasta artes marciales, cientos de androides comenzaron a implantar marcas que ya son comparadas con las de atletas humanos.

Más de 500 robots de 16 países se dieron cita en esta inédita contienda que no solo abarca disciplinas tradicionales como los 100 metros vallas, el baloncesto y el fútbol sala, sino también pruebas diseñadas para mostrar la utilidad práctica de estas máquinas, como la clasificación de medicamentos o la limpieza.

Espectáculo entre deporte y tecnología

El ambiente fue de asombro desde las primeras horas. Un partido de fútbol sala abrió la jornada con diez robots del tamaño de un niño moviéndose con cierta torpeza, enredándose unos con otros y cayendo en masa ante los ojos curiosos del público. Sin embargo, la sorpresa llegó con las carreras de fondo.

Durante la prueba de 1.500 metros, los robots humanoides de la empresa nacional Unitree salieron a un ritmo que impresionó a los asistentes. Uno de ellos registró un tiempo de 6:29:37, según observó AFP, lo que, aunque muy lejos del récord mundial masculino de 3:26:00, representó un desempeño notable para esta tecnología.

“Creo que en unos 10 años, los robots estarán al mismo nivel que los humanos”, declaró con entusiasmo a AFP Chen Ruiyuan, un espectador de 18 años que presenció las competencias.

China apuesta por liderar la robótica

El evento refleja el interés del gobierno chino en consolidarse como potencia en inteligencia artificial y robótica. La Federación Internacional de Robótica recordó en un artículo publicado el jueves que Pekín ha situado a los humanoides en el “centro de su estrategia nacional”.

Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides sorprendieron al recrear un ambiente deportivo similar al olímpico. | Foto: Tingshu Wang/REUTERS

En marzo, las autoridades anunciaron una inversión masiva en startups tecnológicas, especialmente en proyectos de inteligencia artificial y desarrollo robótico. Actualmente, China ya lidera el mercado global de robots industriales y en abril, organizó lo que denominaron la primera media maratón de robots humanoides del mundo.

Con esta apuesta, el país asiático busca demostrar que la frontera entre deporte, ciencia y tecnología se estrecha cada vez más, mientras estos “juegos olímpicos” de la IA captan la atención del mundo.