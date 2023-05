Inteligencia artificial tiene a esta empresa facturando por lo alto y ya es una amenaza para Apple

La inteligencia artificial sigue avanzando y provocando grandes desafíos a sus creadores y a las empresas que le han apostado a su desarrollo. Es tal el auge, que una de estas compañías ha comenzado a ver cómo su valor ha venido escalando a tal punto que logró entrar a un codiciado grupo en el que solo han accedido Apple, Microsoft, Google y Amazon.

Se trata de Nvidia, cuyas acciones rompieron la tendencia al alza la semana pasada gracias a los requerimientos que ha sabido sortear esta empresa para dar abasto a los pedidos que le han hecho desde la creciente industria de la inteligencia artificial.

Las proyecciones de esta compañía de semiconductores para el segundo semestre de 2023, llevaron a que su valor creciera como espuma y fuera valorada en más de un billón de dólares, exclusivo club en el que se encuentran Apple y por el que han pasado Google, Microsoft y Amazon.

Nvidia entra al selecto grupo que solo comparte con Apple, Microsoft, Google y Amazon. (Foto Getty) - Foto: GettyImages/VisualChinaGroup/VCG

El logro de Nvidia no es menor, pues es la primera empresa de su sector en lograr este hito gracias a que su acción pasó de costar 300 dólares a 380, lo que le significó una adición de 190.000 millones de dólares al valor de la compañía.

A la jornada siguiente, las acciones llegaron a costar 406 dólares, lo que le permitió a la empresa de soluciones gráficas alcanzar una valorización de más de un billón de dólares, algo que la pone al mismo nivel de los gigantes tecnológicos que dominan el mercado en el presente.

Apple es la que lidera el listado desde 2018 cuando superó los dos billones de dólares; luego se encuentran Microsoft, con 2,4 billones de dólares, Google y Amazon, con 1,5 y 1,2 billones de dólares, respectivamente, y ahora Nvidia.

Ahora el desafío será mantener ese prestigioso lugar y para ellos deberá luchar por mantener el precio de cada acción por encima de los 404,86 dólares, algo que no parece ser un problema, pues según la propia compañía, los tiempos de bonanza apenas comienzan gracias a todo lo que ha significado la inteligencia artificial y a la alta demanda de soluciones gráficas que ha tenido que atender.

La clave de su éxito está en los chips A100 y H100 de alto rendimiento, los cuales han resultado ser claves para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial; así mismo, vienen trabajando en otro tipo de soluciones de interconexión NVLink.

La hazaña de Nvidia no solo favorece a esa compañía, pues ella solo se encarga de diseñar los chips que están teniendo ese alto nivel de demanda; las empresas encargadas de fabricarlos y producirlos son algunas como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Samsung y GlobalFoundries, las cuales también verán llegar cheques gordos cada mes gracias a los resultados logrados por la empresa de software con sede en Santa Clara, California.

La clave del éxito está en los chips A100 y H100 de alto rendimiento, indispensables para el desarrollo de la inteligencia artificial. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Meta entra en la competencia con OpenAI y Google, con nuevo modelo de inteligencia artificial

En medio del boom y auge que hay alrededor de la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial, Meta ha presentado LIMA, un modelo de lenguaje grande, con el que demuestran que se pueden obtener respuestas de alta calidad a partir de un conjunto pequeño de indicaciones con entrenamiento previo

Ahora bien, LIMA (Less Is More for Alignment, por sus siglas en inglés) se basa en LLaMa, significa exactamente Large Language Model Meta AI, lo que traducido al español sería algo como Gran modelo de lenguaje Meta AI, un modelo con 65.000 millones de parámetros que la compañía tecnológica facilitó con fines investigadores en el primero trimestre del año.

En ese mismo sentido, Meta explica que los grandes modelos de lenguaje habitualmente se entrenan en dos fases: una formación previa, no supervisada, de texto sin procesar, para que aprenda representaciones generales, y otra a gran escala de aprendizaje, mediante ajuste y refuerzo, con la que se busca que la IA se alinee mejor con las tareas finales y las preferencias del usuario.

Meta ha entrado en la competencia por la inteligencia artificial y ha dejado de lado su interés en el metaverso. - Foto: REUTERS

Con LIMA, Meta pretende demostrar que es posible obtener resultados de calidad a partir de unas pocas indicaciones, con un modelo que ha sido ampliamente entrenado con anterioridad. Y para ello, ha utilizado mil ejemplos de instrucciones reales cuidadosamente curadas, 750 procedentes de foros como Stack Exchange y wikiHow, y otras 250 redactados por los propios investigadores.

Para analizar su rendimiento, lo han comparado con GPT-4 de OpenAI, Claude de Anthropic y Bard de Google con un test controlado de 300 indicaciones. Los resultados que obtuvieron muestran que LIMA produce respuestas “iguales o preferibles” en el 43 %, el 46 %, y 58 %, de los casos, respectivamente.

Como recogen en el estudio publicado en arxiv.org, en una escala absoluta, las respuestas de LIMA “revelan que el 88 % cumple con los requisitos inmediatos, y el 50 % se considera excelente”, apuntan los investigadores.