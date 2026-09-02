JD Vance habla del “fin de los tiempos” y dice que el anticristo podría estar entre nosotros

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, volvió sobre una preocupación que, según reconoció, lo acompaña desde su juventud: la posibilidad de que la humanidad se acerque al llamado “fin de los tiempos”.

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Durante una conversación con el presentador cristiano Bryce Crawford, Vance explicó que este asunto despertó su interés desde que era niño. Recordó que su primera Biblia estuvo relacionada precisamente con las profecías sobre el futuro.

“He estado fascinado por el fin de los tiempos durante toda mi vida”, afirmó Vance durante el podcast. También contó que recibió una Biblia de estudio sobre profecías cuando tenía aproximadamente 10 u 11 años.

Una preocupación que viene desde hace décadas

Vance aclaró que su interés por estas cuestiones fue especialmente intenso durante su juventud, cuando se acercaba el cambio de milenio y circulaban numerosas predicciones sobre el supuesto final del mundo.

El vicepresidente recordó incluso el caso de un amigo que estaba convencido de que el mundo terminaría en 2007. Según relató, aquella persona llegó a acumular una importante deuda en sus tarjetas de crédito ante la expectativa de que el futuro no importaría.

La llegada del nuevo milenio alimentó las inquietudes de Vance sobre las profecías del fin. Foto: Jim Lo Scalzo-Pool/Getty Images.

Con una postura más prudente, Vance aseguró que actualmente intenta no concentrarse demasiado en esas predicciones. Sin embargo, admitió que algunos acontecimientos contemporáneos le resultan llamativos.

“Hay cosas en el mundo que hacen que no me sorprenda que el anticristo esté entre nosotros”, dijo Vance.

La tecnología también entró en la conversación

La reflexión surgió cuando Crawford le preguntó por situaciones actuales que podrían generar inquietud desde una perspectiva religiosa. Vance mencionó a las compañías tecnológicas y determinados usos de nuevas herramientas digitales.

El vicepresidente puso como ejemplo los casos en los que una persona utiliza sistemas de inteligencia artificial para sustituir conversaciones o vínculos humanos.

El vicepresidente cuestionó que algunas herramientas puedan sustituir el contacto entre personas. Foto: Getty Images

Crawford calificó uno de esos usos como “satánico”. Vance coincidió parcialmente con esa apreciación y cuestionó que la tecnología termine desplazando las relaciones entre personas.

“Cuando se separa por completo al ser humano del elemento social para el que Dios nos creó, eso es muy, muy malo”, sostuvo Vance.

Aunque planteó estas preocupaciones, Vance no afirmó que el “fin de los tiempos” esté próximo ni identificó a una persona concreta como el anticristo. Su reflexión se mantuvo en el terreno de sus creencias y de las situaciones que, según dijo, le generan inquietud.