Jugar la lotería a esta hora del día podría multiplicar las probabilidades de ganar el premio, según la inteligencia artificial

La clave no está en manipular el azar, sino en crear las condiciones mentales y emocionales que permitan disfrutar plenamente del juego.

Redacción Tecnología
13 de agosto de 2025, 7:55 p. m.
Aunque ningún algoritmo puede garantizar el premio mayor, la inteligencia artificial ofrece una nueva perspectiva. | Foto: Getty Images

La lotería ha sido, desde hace siglos, un juego de esperanza, ilusión y azar. Con un simple boleto, millones de personas en todo el mundo sueñan con transformar su vida de un día para otro. Sin embargo, en este universo donde la suerte es la protagonista, surge una pregunta que se ha formulado en voz baja: ¿existe una hora del día en la que sea más probable ganar?

De acuerdo con modelos desarrollados por sistemas de inteligencia artificial, la hora de adquisición de un billete de lotería podría influir de forma indirecta en las probabilidades de éxito. Sin alterar las reglas del azar, estos análisis parecen delinear un curioso mapa hacia el momento más propicio para tentar a la fortuna.

Según las estimaciones de la IA, las horas de la mañana, en especial entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m., se presentan como las más favorables para realizar la compra. Esta franja horaria se vincula con una mayor claridad mental y con decisiones más conscientes por parte del jugador.

Jugar la lotería requiere de ciertas estrategias para aumentar las probabilidades de ganar. | Foto: Getty Images

Los datos también muestran que muchas personas posponen la compra hasta la tarde, justo antes del cierre de ventas, lo que puede derivar en elecciones apresuradas. Este impulso final, aunque frecuente, no necesariamente se asocia con una mejor experiencia de juego ni con patrones de éxito.

Contexto: Las combinaciones con más probabilidad de ganarse el premio gordo del Baloto en agosto 2025, según la inteligencia artificial

El optimismo y la actitud positiva también influyen en la forma en que se perciben y afrontan los retos, incluso en contextos puramente aleatorios como la lotería. Por ello, adquirir un boleto en un momento de serenidad y motivación podría convertirse en un pequeño ritual de buena suerte.

Históricamente, la elección del momento para jugar ha estado impregnada de supersticiones. Algunos participantes optan por fechas significativas, fases lunares o incluso horas capicúa. ChatGPT, en cambio, fundamenta sus conclusiones en grandes volúmenes de datos que incluyen registros de compra, reportes de premios y hábitos de jugadores frecuentes.

Jugar estratégicamente puede aumentar las posibilidades de ganar. | Foto: Getty Images

Pese a ello, los desarrolladores reconocen que, aunque los patrones detectados resulten estadísticamente interesantes, la lotería sigue siendo un juego de azar, sin un método infalible para garantizar el triunfo.

Contexto: Jugar estos números en la lotería puede disminuir las probabilidades de ganar el premio gordo, según la inteligencia artificial

En consecuencia, la IA propone una especie de “guía personal” para quienes buscan maximizar la experiencia: seleccionar un día de la semana con significado especial, fijar una hora entre la media mañana y el mediodía para adquirir el boleto y acompañar ese instante con un breve ritual propio. Este puede ir desde escuchar una canción que inspire optimismo hasta visualizar la meta que se desea alcanzar en caso de obtener el premio mayor.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de SEMANA.

