Suscribirse

Tecnología

La alerta que hizo Bill Gates sobre el mayor problema que enfrenta la Generación Z: “El daño ya está hecho”

Los contenidos engañosos se difunden tan velozmente que, cuando aparece una corrección, suele ser insuficiente y tardía, dejando una marca duradera en la forma en que la gente percibe la realidad.

Redacción Tecnología
19 de agosto de 2025, 10:00 p. m.
Bill Gates expresa su preocupación legítima por los efectos de la inteligencia artificial y destaca la importancia de reconocer los riesgos reales.
Esto fue lo que dijo Bill Gates sobre el impacto que tiene la desinformación en la Generación Z. | Foto: Getty Images

Bill Gates es considerado una de las mentes más visionarias y con mayor influencia en el ámbito tecnológico, y ha obtenido reconocimiento global gracias a su papel como creador de Microsoft.

En una conversación con CNBC Make It, el empresario y filántropo expuso su preocupación frente al impacto de la desinformación en línea.

Según explicó, las noticias falsas se propagan con tal rapidez que cualquier intento de rectificación suele llegar demasiado tarde, lo que genera un efecto permanente en la percepción de las personas.

Bill Gates, cofundador de Microsoft y un gran referente de los aspectos tecnológicos.
Bill Gates, cofundador de Microsoft y un gran referente de los aspectos tecnológicos. | Foto: Montaje: SEMANA, con fotos de Getty Images

“Si lo detectas un día después, el daño ya está hecho”, expresó, subrayando la gravedad de un fenómeno que, a su juicio, afecta de manera profunda a las generaciones, especialmente a la Z, aquellas personas nacidas entre mediados de la década de 1990 y mediados de la década de 2010.

En su opinión, ni los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo ni los recursos disponibles han logrado contener este fenómeno, que se ha intensificado con la irrupción de la inteligencia artificial.

Tecnologías como los chatbots de IA generativa, apuntó, facilitan la creación y distribución de falsedades en segundos, lo que hace aún más complejo el panorama en términos de prevención y educación digital.

Contexto: ¿El fin de los celulares? Bill Gates lanzó advertencia sobre por qué ya no deberían utilizarse; predijo cuál sería su reemplazo

Además, el empresario destacó que las consecuencias de la desinformación no se reducen al plano tecnológico.

Recordó que fue a través de su hija Phoebe que comprendió de forma más profunda la dimensión social del problema, al escuchar cómo ella y sus amigos habían sido víctimas de rumores y hostigamiento en redes sociales.

Para Gates, este tipo de testimonios evidencia que el impacto trasciende las pantallas y se instala en la vida diaria de los jóvenes, afectando sus relaciones personales y su bienestar emocional.

Las noticias falsas pueden tener graves consecuencias en la sociedad.
Las noticias falsas pueden tener graves consecuencias en la sociedad. | Foto: Getty Images

¿Cómo reducir la desinformación?

Desde el ámbito académico y regulador, especialmente en Europa, se han propuesto tres mecanismos clave para enfrentar el avance de la desinformación: la verificación de datos, la implementación de normativas y el fortalecimiento de la educación digital.

Estas herramientas buscan ofrecer un marco que permita reducir la propagación de falsedades y, al tiempo, promover una ciudadanía más crítica y consciente frente al consumo de información en línea.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Claire’s se reestructura bajo el Capítulo 11: el icónico minorista para adolescentes lucha por sobrevivir

2. ¿Colombia podrá convocar a James Rodríguez? Prensa mexicana confirmó la última decisión

3. Once Caldas y Huracán definieron el pase a cuartos de Sudamericana: goleada, expulsiones y duro aguacero

4. EE. UU. prepara sus aeropuertos para el Mundial 2026: la nueva tecnología que lo cambiará todo

5. “No se demostró la intención de fuga abandonando el país”: la conclusión del fallo que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bill GatesDesinformaciónGeneración Z

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.