Bill Gates es considerado una de las mentes más visionarias y con mayor influencia en el ámbito tecnológico, y ha obtenido reconocimiento global gracias a su papel como creador de Microsoft.

En una conversación con CNBC Make It, el empresario y filántropo expuso su preocupación frente al impacto de la desinformación en línea.

Según explicó, las noticias falsas se propagan con tal rapidez que cualquier intento de rectificación suele llegar demasiado tarde, lo que genera un efecto permanente en la percepción de las personas.

Bill Gates, cofundador de Microsoft y un gran referente de los aspectos tecnológicos. | Foto: Montaje: SEMANA, con fotos de Getty Images

“Si lo detectas un día después, el daño ya está hecho”, expresó, subrayando la gravedad de un fenómeno que, a su juicio, afecta de manera profunda a las generaciones, especialmente a la Z, aquellas personas nacidas entre mediados de la década de 1990 y mediados de la década de 2010.

En su opinión, ni los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo ni los recursos disponibles han logrado contener este fenómeno, que se ha intensificado con la irrupción de la inteligencia artificial.

Tecnologías como los chatbots de IA generativa, apuntó, facilitan la creación y distribución de falsedades en segundos, lo que hace aún más complejo el panorama en términos de prevención y educación digital.

Además, el empresario destacó que las consecuencias de la desinformación no se reducen al plano tecnológico.

Recordó que fue a través de su hija Phoebe que comprendió de forma más profunda la dimensión social del problema, al escuchar cómo ella y sus amigos habían sido víctimas de rumores y hostigamiento en redes sociales.

Para Gates, este tipo de testimonios evidencia que el impacto trasciende las pantallas y se instala en la vida diaria de los jóvenes, afectando sus relaciones personales y su bienestar emocional.

Las noticias falsas pueden tener graves consecuencias en la sociedad. | Foto: Getty Images

¿Cómo reducir la desinformación?

Desde el ámbito académico y regulador, especialmente en Europa, se han propuesto tres mecanismos clave para enfrentar el avance de la desinformación: la verificación de datos, la implementación de normativas y el fortalecimiento de la educación digital.