La forma correcta de mantener su lavadora libre de moho y malos olores después de cada lavado

La puerta de la lavadora divide opiniones como pocos temas domésticos. Hay quienes defienden que dejar la puerta abierta ayuda a prevenir el moho y los malos olores; otros prefieren cerrarla para evitar el polvo o posibles golpes. La realidad, según los expertos, está en un punto medio: dejarla abierta puede ser útil, pero no siempre es la mejor opción.

Detrás de este debate hay un motivo claro: la humedad. Tras cada lavado, pequeñas gotas de agua quedan atrapadas en la goma, el tambor o el cajetín del detergente, y si no se secan correctamente pueden generar moho y olores. Por eso, algunos fabricantes recomiendan ventilar el interior, aunque hacerlo sin medida también tiene sus riesgos.

La lavadora optimiza el tiempo de las tareas cotidianas. | Foto: Getty Images

¿Por qué recomiendan dejarla abierta?

La humedad residual puede acumularse fácilmente en zonas poco visibles, como la junta de goma o el cristal. Con el tiempo, esto favorece la aparición de moho y corrosión. Por eso, en algunos manuales de usuario -como el de Bosch, que indica “dejar abiertos el compartimento para detergente y la puerta tras cada uso”- incluyen este gesto entre sus pautas básicas de mantenimiento.

Ventilar la lavadora unas horas después de usarla es un hábito sencillo, sin coste y eficaz para secar las zonas internas, especialmente en lavaderos con buena circulación de aire. No obstante, mantener la puerta abierta todo el tiempo puede tener efectos contrarios (y no es por el desgaste de las bisagras).

¿En qué momento puede ser contraproducente?

El lugar donde se encuentra la lavadora influye más de lo que parece. Si el lavadero está en un espacio húmedo o mal ventilado, el aire que entra no seca, sino que mantiene la humedad dentro del tambor. En esos casos, dejar la puerta abierta durante horas puede prolongar el problema en lugar de evitarlo.

También hay que tener en cuenta otros riesgos: la entrada de polvo o insectos si la lavadora está en patios o garajes o el peligro para niños pequeños y mascotas.

Por tanto, abrir la puerta ayuda, pero no basta por sí sola. Si no se limpia la junta o el dispensador con regularidad, el moho puede seguir creciendo en las zonas donde el aire no llega.

Así se debe limpiar una lavadora. | Foto: Getty Images

Lo que realmente funciona

La mejor forma de mantener la lavadora libre de moho combina ventilación y limpieza activa. Estas son las pautas más efectivas:

Secar manualmente la junta de goma y el cristal con un paño limpio tras cada lavado.

Abrir también el compartimento del detergente, que suele retener más humedad que el tambor.

Dejar la puerta entreabierta unas horas, especialmente si el espacio está bien ventilado.

Realizar un ciclo de limpieza mensual con agua caliente o productos específicos.

Evitar el exceso de detergente, ya que los residuos jabonosos alimentan la formación de biofilm.

La clave está en el equilibrio. Dejar la puerta abierta ayuda, pero no sustituye la limpieza ni evita por completo los hongos. En ambientes húmedos, incluso puede ser contraproducente. Por lo tanto, la recomendación más óptima es sencilla: secar, ventilar y limpiar.