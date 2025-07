La función de WhatsApp que ayuda mantener a salvo sus conversaciones para evitar intrusos y espías

Aunque esta opción resulta segura, lo cierto es que no se encuentra disponible en versiones modificadas o no oficiales de la aplicación, como WhatsApp Plus. Por eso, la compañía aconseja utilizar únicamente el software original. Asimismo, la plataforma permite reportar mensajes o contactos sospechosos directamente desde la app, lo que activa un protocolo de revisión para detectar posibles infracciones a sus normas de uso.