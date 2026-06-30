La histórica misión de la NASA para salvar un telescopio espacial antes de que caiga a la Tierra

Una nave robótica intentará alcanzar y salvar el telescopio espacial Swift de la NASA, que se encuentra en riesgo de reingreso incontrolado a la Tierra a finales de este año debido al deterioro de su órbita.

La misión prevé que una nave de la empresa Katalyst Space se acerque al telescopio, lo capture de forma autónoma y eleve su órbita para evitar su pérdida, en lo que sería el primer acoplamiento de un vehículo robótico comercial con un satélite gubernamental no diseñado para ser atendido en el espacio.

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La NASA informó de que la misión para elevar la órbita del observatorio Neil Gehrels Swift despegará no antes del martes a las 10:17 GMT desde el atolón de Kwajalein, en la República de las Islas Marshall.

Una órbita en deterioro

El Swift, valorado en unos 500 millones de dólares y lanzado en 2004, no cuenta con sistema de propulsión y ha perdido altitud progresivamente por el arrastre atmosférico, descendiendo de unos 600 a cerca de 400 kilómetros.

Sin intervención, el observatorio entraría en la atmósfera terrestre y dejaría de ser operativo, poniendo fin a dos décadas de observaciones de estallidos de rayos gamma.

El satélite robótico LINK

La empresa ha descrito la operación como una demostración de capacidad para realizar respuestas rápidas en órbita, desde la identificación del problema hasta la ejecución de una misión de acoplamiento en menos de un año.

El proyecto también es presentado como un paso clave para el desarrollo de servicios de mantenimiento y extensión de vida de satélites en el espacio, con aplicaciones futuras tanto civiles como de seguridad nacional.

La misión utilizará un satélite robótico de servicio denominado LINK, desarrollado por Katalyst Space, que será puesto en órbita a bordo de un cohete Pegasus XL de Northrop Grumman.

La NASA informó de que la misión para elevar la órbita del observatorio Neil Gehrels Swift despegará no antes del martes a las 10:17 GMT desde el atolón de Kwajalein, en la República de las Islas Marshall. Foto: Anadolu via AFP

Una vez en el espacio, la nave se aproximará al telescopio, lo capturará y elevará gradualmente su órbita durante varios meses para evitar que reingrese en la atmósfera terrestre antes de finales de este año.

Dos décadas observando el cosmos

Swift es la herramienta multifunción de la NASA para estudiar el cosmos, según explicó la agencia espacial estadounidense.

Durante las últimas dos décadas, el observatorio ha desempeñado un papel fundamental en el estudio de fenómenos transitorios como los estallidos de rayos gamma.

*Con información de DW.