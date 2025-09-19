Suscribirse

Tecnología

La idea que Steve Jobs calificó como “terrible” daría un cambio en el mundo de la tecnología

Podría convertirse en la próxima gran apuesta de Apple.

Redacción Tecnología
20 de septiembre de 2025, 1:52 a. m.
Apple prepara un giro inesperado con una idea que Steve Jobs había desestimado tajantemente.
El rechazo de Jobs a las pantallas táctiles podría quedar atrás con el próximo gran lanzamiento de Apple. | Foto: Getty Images

Durante más de una década, Apple se mantuvo fiel a una convicción de Steve Jobs: los computadores portátiles no debían tener pantallas táctiles.

El cofundador de la compañía defendía la pureza de la experiencia basada en el teclado y el trackpad y consideraba que llevar el toque directo a un portátil era una propuesta incómoda y poco práctica, irrespetando la ergonomía.

Actualmente, todo parece indicar que la firma californiana está lista para desafiar la postura de su fundador, apostando por un cambio que podría redefinir la manera en que se usan sus equipos.

La próxima semana, Apple presentará sus nuevos dispositivos a través de una serie de anuncios online, en lugar de su tradicional evento en vivo, marcando un cambio en su estrategia de marketing.
Una propuesta descartada hace más de una década estaría a punto de marcar un nuevo rumbo en la compañía. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En 2010, durante la conferencia Back to the Mac, Jobs fue tajante: “Hicimos montones de pruebas de usuario, y es terminantemente cierto que una superficie táctil vertical no funciona”.

Su argumento era simple: mantener el brazo levantado durante largos periodos de tiempo cansaba al usuario y afectaba la ergonomía. Aquella frase se convirtió en una especie de sentencia que guiaría a Apple durante 15 años, hasta ahora.

Contexto: Apple reconoció que la actualización de iOS 26 genera problemas en la batería de los iPhone

Apple se prepara para un cambio en sus portátiles

Según las proyecciones del analista Ming-Chi Kuo, uno de los más influyentes en el mundo tecnológico, Apple ya estaría trabajando en un MacBook Pro con pantalla táctil y panel OLED, cuya producción en masa se ubicaría entre finales de 2026 y principios de 2027.

Este avance podría contar con la tecnología on-cell, que permite que la función táctil sea directamente en la superficie de la pantalla.

El cambio no es menor, pues de confirmarse, se trataría de la primera vez que un MacBook incluye interacción táctil, lo que difuminaría aún más la línea entre un portátil tradicional y un iPad.

El cambio tendría como referencia la experiencia de quienes usan iPad, que han demostrado que los controles táctiles ayudan a hacer más y con menos esfuerzo.

El futuro de los MacBook: entre lo táctil y lo tradicional

Los planes de Apple incluyen también un modelo más económico con procesador derivado del iPhone, previsto para finales de 2025. Sin embargo, en este caso no contaría con pantalla táctil. La posibilidad de que su segunda generación, estimada para 2027, incorpore esta función sigue en evaluación.

Así, la que alguna vez fue calificada como la idea “más terrible” por Steve Jobs podría convertirse en el próximo gran salto de la compañía. Un giro que no solo cuestiona viejas certezas, sino que también prepara a Apple para un futuro donde las fronteras entre dispositivos sean cada vez más difusas.

