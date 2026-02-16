Tecnología

La muerte no es el final para las cuentas de Meta: la empresa patentó una IA para que usuarios fallecidos sigan activos

Meta registró una tecnología que podría imitar la actividad digital de personas fallecidas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
16 de febrero de 2026, 10:06 p. m.
Una patente abre la puerta a perfiles que seguirían interactuando tras la muerte de su titular
Una patente abre la puerta a perfiles que seguirían interactuando tras la muerte de su titular Foto: Getty Images / Canva

Una reciente patente concedida a Meta abre el debate: la posibilidad de que las cuentas continúen activas incluso después del fallecimiento del usuario, gracias a la inteligencia artificial.

La idea, que para muchos parece sacada de una historia futurista, ya no pertenece solo a la ficción. La compañía detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp obtuvo a finales de diciembre el registro de una tecnología capaz de imitar la forma en que una persona publica, responde y se comunica en redes sociales.

Un “doble digital” que mantendría viva la actividad

El documento aprobado describe un sistema de lenguaje avanzado que podría asumir el rol de un usuario cuando este ya no esté presente, ya sea por una ausencia prolongada o por su muerte.

La patente dice que funciona “para simular al usuario cuando está ausente del sistema social, por ejemplo, cuando toma un descanso prolongado o si ha fallecido”.

Tecnología

Preocupación científica por cambio en el Océano Índico: alteraría el clima en el mundo y afectaría los ecosistemas marinos

Tecnología

Nasa pide prepararse este jueves 19 de febrero: lo que pase ese día cambiará la fecha del viaje a la Luna

Tecnología

Bajo la Antártida se esconde la mayor anomalía gravitacional de la Tierra que podría generar el cambio radical en un paradigma

Tecnología

Eclipse teñirá a la Luna de rojo “sangre” y Colombia podrá presenciarlo: horarios que debe saber para no perdérselo

Tecnología

Si sueña con trabajar en misiones espaciales, así puede postularse a la convocatoria de becas para graduados de la ESA

Tecnología

Expresidente Barack Obama contradijo a Elon Musk y aseguró que sí existen los aliens: reveló detalles de la famosa Área 51

Tecnología

No abra este mensaje si contiene estas palabras: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

Finanzas Personales

Pensión de sobrevivientes: qué pasa cuando muere un afiliado que aún no se había jubilado

Crédito

¿Qué pasa con las deudas cuando una persona fallece?

Macroeconomía

¿En qué casos la ley permite una pensión sin los requisitos tradicionales?

En términos sencillos, se trataría de un asistente virtual entrenado con el historial de publicaciones, comentarios y mensajes previos, capaz de replicar el estilo y tono característicos de esa persona.

El conglomerado tecnológico agrupa algunas de las aplicaciones más influyentes del entorno digital actual.
Meta es dueña de servicios como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads. Foto: NurPhoto via Getty Images

Según lo consignado en la solicitud, la empresa parte de la idea de que la desaparición repentina de un perfil puede generar un impacto emocional considerable en quienes interactuaban con él. Por eso, la herramienta permitiría continuar con ciertas dinámicas habituales: responder mensajes privados, dejar comentarios en publicaciones de amigos o incluso compartir contenido en nombre del titular original.

El desarrollo fue liderado por Andrew Bosworth, actual director de tecnología de la compañía. En la descripción oficial se explica que el modelo podría intervenir cuando el usuario esté “ausente del sistema”, lo que incluye desde pausas voluntarias hasta el fallecimiento.

Más allá del componente técnico, la propuesta plantea un escenario llamativo: una especie de clon virtual que mantenga activa la presencia digital de alguien, prolongando su huella en línea.

Adiós al WhatsApp libre: llega la publicidad y suscripciones a la aplicación de Meta

Entre el recuerdo y la controversia

La iniciativa inevitablemente ha sido comparada con episodios de la serie Black Mirror, conocida por explorar los límites éticos de la tecnología. En redes sociales, la noticia se volvió viral y generó reacciones divididas.

Algunos usuarios consideran que esta opción podría ofrecer consuelo a familiares y amigos, al permitir que la memoria digital continúe interactuando en el entorno virtual.

Algunos ven en la herramienta una forma de preservar el recuerdo digital para familiares y amigos.
La propuesta fue comparada con capítulos de Black Mirror y rápidamente encendió el debate en redes sociales. Foto: NurPhoto via Getty Images

Otros, en cambio, cuestionan el uso del nombre e identidad de una persona fallecida, señalando que podría resultar invasivo o incluso irrespetuoso.

También surgieron dudas sobre el trasfondo comercial. Hay quienes interpretan la patente como una estrategia para sostener la actividad en las plataformas y mantener el flujo de interacción y con ello, la publicidad, incluso cuando un creador de contenido ya no esté.

Más de Tecnología

La menor salinidad preocupa por su impacto en el equilibrio oceánico.

Preocupación científica por cambio en el Océano Índico: alteraría el clima en el mundo y afectaría los ecosistemas marinos

La simulación de abastecimiento marcará el rumbo del viaje orbital.

Nasa pide prepararse este jueves 19 de febrero: lo que pase ese día cambiará la fecha del viaje a la Luna

La mayor irregularidad gravitacional del mundo se ubica hoy en el mar de Ross.

Bajo la Antártida se esconde la mayor anomalía gravitacional de la Tierra que podría generar el cambio radical en un paradigma

La sombra de la Tierra cubrirá progresivamente el disco lunar en horas de la madrugada.

Eclipse teñirá a la Luna de rojo “sangre” y Colombia podrá presenciarlo: horarios que debe saber para no perdérselo

La astronauta francesa Sophie Adenot viajará al espacio en la misión Epsilon.

Si sueña con trabajar en misiones espaciales, así puede postularse a la convocatoria de becas para graduados de la ESA

El expresidente aseguró que no vio pruebas de visitas extraterrestres durante su gobierno.

Expresidente Barack Obama contradijo a Elon Musk y aseguró que sí existen los aliens: reveló detalles de la famosa Área 51

Los estafadores solicitan información sensible.

No abra este mensaje si contiene estas palabras: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

La Luna formará un aro luminoso alrededor del Sol en un evento que tendrá horario definido para Colombia.

Eclipse solar “anillo de fuego” del 17 de febrero 2026: a qué hora, dónde y cómo verlo en Colombia

Logo de YouTube

YouTube cambiará el envío de alertas de nuevos videos de sus canales favoritos para evitar la saturación de notificaciones

Noticias Destacadas