Suscribirse

Ciencia

La NASA confirma que el asteroide Bennu contiene componentes necesarios para formar ADN y ARN

Ribosa sí, desoxirribosa no: el asteroide Bennu contenía todos los componentes del ARN, pero no del ADN, lo que respalda la hipótesis de que la vida primitiva dependió del ARN.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de diciembre de 2025, 4:39 p. m.
Una vista superior del mecanismo TAGSAM de OSIRIS-REx mostró el interior de la muestra del asteroide Bennu con polvo y rocas.
Una vista superior del mecanismo TAGSAM de OSIRIS-REx mostró el interior de la muestra del asteroide Bennu con polvo y rocas. | Foto: DW

La agencia espacial estadounidense (NASA) reveló que halló amoniácidos y precursores del ácido ribonucleico (ARN) en el asteroide Bennu, el cual brinda nuevas pistas para los científicos sobre la formación del sistema solar y los orígenes de la vida.

Ribosa y glucosa: moléculas orgánicas en Bennu

La muestra, traída a la Tierra por la misión OSIRIS-REx de la NASA, contenía ribosa (un componente del ARN) y glucosa (fuente de energía para organismos vivos), en una sustancia parecida a la “goma” nunca antes vista en rocas espaciales, mezclada con una gran cantidad de polvo de estrellas que han explotado (algunas de ellas supernovas), según los descubrimientos publicados en la revista Nature Geoscience.

Los científicos explicaron que, aunque estas moléculas orgánicas, incluidos aminoácidos y nucleobases, no constituyen evidencia de vida por sí solas, su presencia en el asteroide demuestra que sus componentes esenciales están ampliamente distribuidos por todo el sistema solar.

“Los cinco componentes utilizados para construir ADN y ARN ya se han encontrado en las muestras de Bennu traídas a la Tierra. El nuevo descubrimiento de la ribosa (uno de los azúcares encontrados) significa que todos los elementos para formar la molécula de ARN están presentes en el asteroide”, afirmó Yoshihiro Furukawa, el científico que lideró la investigación.

Contexto: Astrofísico lanzó contundentes detalles sobre el origen del cometa 3I/ATLAS: “Viene de otra parte de la galaxia”

La hipótesis del ‘mundo del ARN’

Los investigadores consideraron que la presencia de ribosa y la ausencia de desoxirribosa (elemento clave en el ADN), respaldaría la hipótesis del ‘mundo del ARN’, según la cual las primeras formas de vida dependerían del ARN y no del ADN como molécula principal para almacenar información e impulsar las reacciones químicas necesarias para la supervivencia.

“Estos hallazgos son una prueba sólida de que los ingredientes químicos cruciales para la vida estaban disponibles de manera extensa en asteroides por todo nuestro sistema solar”, indicó la NASA.

Bio-Essential Sugars Discovered in Samples from Asteroid Bennu

“La vida actual se basa en un sistema complejo de ADN, ARN y proteínas. Sin embargo, la vida primitiva podría haber sido más simple. El ARN es el principal candidato para ser el primer biopolímero funcional, ya que puede almacenar información genética y catalizar numerosas reacciones biológicas”, añadió Furukawa.

Material gomoso y polvo de supernovas

En un artículo publicado en la revista Nature Astronomy, también se reveló la presencia de un material gomoso en las muestras de Bennu, nunca antes visto en rocas espaciales, algo que podría haber ayudado a preparar el terreno en la Tierra para el surgimiento de la vida.

Un tercer estudio identificó grandes cantidades de polvo de supernovas, estrellas que explotaron mucho antes de que existiera nuestro sistema solar. El asteroide contiene seis veces más de este material que cualquier otra muestra, lo que significa que Bennu se formó en una región rica en restos de estrellas antiguas.

*Con información de DW.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hermana de Falcao García sufrió intento de robo en Chía junto a su mamá: “Por poco nos pegan un tiro”

2. Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretan en un sentido show el himno del Mundial 2026 en la ceremonia de sorteo de la Fifa

3. Este es el galardón por La Paz que recibió Donald Trump en pleno sorteo de la FIFA

4. Centro Democrático revela su lista al Senado: Álvaro Uribe regresa a la contienda electoral

5. Así fue el arresto de varios colombianos por fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NASABennuasteroide Bennu

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.