Tecnología

La nueva función de Google Drive que protege y restaura archivos afectados por ‘ransomware’ con solo unos clics

Esta amenaza es real para sistemas operativos de escritorio como Windows y MacOS y archivos como PDF y Microsoft Office.

Redacción Tecnología
1 de octubre de 2025, 6:03 p. m.
Google Drive para escritorio detecta y protege de los ataques de 'ransomware'.
Google Drive para escritorio detecta y protege de los ataques de 'ransomware'. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Google Drive para escritorio ya puede detectar los ataques de tipo ransomware y proteger los archivos para evitar que acaben dañados e inservibles con ayuda de un modelo de inteligencia artificial que detiene automáticamente la sincronización y facilita la restauración.

El ransomware se ha convertido en una amenaza disruptiva que se dirige a todo tipo de organizaciones y sectores, y que no puede afrontarse con una aproximación tradicional basada en la identificación de código potencialmente malicioso y su puesta en cuarentena.

La compañía afectada tardó meses en informar oficialmente sobre el incidente.
El ransomware es un tipo de malware (software malicioso) diseñado para bloquear el acceso a los archivos o sistemas de un usuario. | Foto: Getty Images

Esta amenaza es real para sistemas operativos de escritorio como Windows y MacOS y archivos como PDF y Microsoft Office, aunque Google asegura que no afecta a los documentos nativos de Workspace y que ChromeOS “nunca ha sufrido un ataque de ransomware”.

Ante esta situación, la compañía tecnológica decidió implementar “una capa de defensa completamente nueva” en Drive para escritorio, con protecciones que buscan evitar que un ataque de ransomware sea efectivo y afecte a los usuarios.

Contexto: La tecnología NFC va más allá de los pagos sin contacto: estos son los otros usos que puede darle a este práctico sistema

Esta protección utiliza un modelo de inteligencia artificial (IA) que ha sido entrenado “con millones de muestras reales de ransomware para buscar señales de que un archivo ha sido modificado maliciosamente”, como explicó Google en su blog oficial.

Cuando la IA detecta un potencial ataque de ransomware, detiene la sincronización entre el ordenador y la nube de los archivos afectados. Los usuarios reciben una alerta en la que se notifica de lo ocurrido y se incluye una guía para que puedan restaurar los archivos “a un estado anterior y correcto con solo unos clics”.

La opción de copia de seguridad es una de las más opciones más utilizadas por los usuarios.
La opción de copia de seguridad es una de las más opciones más utilizadas por los usuarios. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, como subraya Google, este enfoque busca evitar la corrupción generalizada de los datos y la interrupción del trabajo que provoca el ransomware, y se ha implementado en los últimos días en versión beta abierta en Drive para escritorio (Windows y MacOS).

Cabe resaltar que el ransomware es un tipo de malware (software malicioso) diseñado para bloquear el acceso a los archivos o sistemas de un usuario hasta que este pague un rescate (generalmente en criptomonedas como Bitcoin), de acuerdo con el sitio web Malwarebytes.

*Con información de Europa Press.

