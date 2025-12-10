La nueva herramienta de su celular que podría ayudarle a salvar vidas en accidentes, incendios o inundaciones

Google amplió las funciones para emergencias en Android con la posibilidad de realizar videollamadas, que permiten dar información más precisa a los servicios de emergencias al tiempo que los operadores pueden ver en directo la situación.

Ante un accidente de coche, una crisis médica, un incendio o una inundación, los usuarios de Android pueden contactar con un operador del servicio de emergencias mediante un mensaje de texto o una llamada.

Videollamada en directo para contactar con los servicios de emergencias en Android. | Foto: Europa Press

Estas opciones se amplían con las videollamadas que, en tiempo real, muestra a través de la cámara del dispositivo móvil el entorno del usuario, para que los servicios de emergencia puedan evaluar mejor la situación para responder de la mejor manera.

“Esta vista en tiempo real también puede ayudarles a guiarte en pasos vitales, como la RCP, hasta que llegue la ayuda”, ha indicado Google en el comunicado compartido en su blog.

La videollamada está disponible desde este miércoles en Estados Unidos y en algunas regiones de Alemania y México. Su uso requiere un móvil con la versión Android 8 o superior y los servicios de Google Play instalados.

Así funciona el ‘modo alerta’ en IOS y Android

Muchas personas desconocen que al presionar el botón de encendido cinco veces se activa el ‘modo alerta’, diseñado para ofrecer ayuda rápida y sencilla en situaciones de peligro. Esto permite que los servicios de emergencia reciban una señal para brindar asistencia lo más pronto posible.

Según el centro de ayuda de Google, los usuarios pueden utilizar la aplicación de Seguridad personal para guardar y compartir información de emergencia vital para su localización. Esta aplicación está disponible en dispositivos Android 12 o anteriores, y en caso de no estar preinstalada, se puede descargar desde la Play Store.

Es importante tener en cuenta que “Emergencia SOS” no funciona cuando el teléfono está en “Modo avión” o con el “Ahorro de batería” activado.

Android recibe las videollamadas para contactar con los servicios de emergencia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para configurar y activar “Emergencia SOS”, siga estos pasos:

Ingrese a la aplicación “Ajustes” en tu dispositivo.

Diríjase a “Seguridad y emergencia” > “Emergencia SOS” en el menú.

En la esquina inferior derecha, seleccione “Iniciar configuración”.

Introduzca el número de emergencia y, si es necesario, haga clic en “Cambiar número”.

Luego, presione “Siguiente”.

Además, tiene la opción de seleccionar un contacto de su agenda para que en caso de emergencia se le envíe información relevante. Siga los pasos anteriores y seleccione “Agregar contacto”, elija un contacto de confianza y proporcione la información que desea compartir, como la ubicación.