La popular opción de Google Chrome para evitar que otras personas vean su historial de búsqueda

¿Qué es el ‘modo incógnito’ y cuáles son sus ventajas?

Según el centro de ayuda, “esto significa que la actividad no aparecerá en el historial del navegador Chrome, por lo que las personas que también usen el dispositivo no verán esa actividad. Los sitios web te ven como un usuario nuevo y no saben quién eres, siempre y cuando no accedas a tu cuenta”.