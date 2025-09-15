Suscribirse

La trilogía de Final Fantasy VII Remake llegará a todas las consolas y plataformas de juego: esta es la fecha de lanzamiento

Square Enix aprovechó el evento de presentación Nintendo Direct para anunciar la llegada de este videojuego a las consolas.

Redacción Tecnología
15 de septiembre de 2025, 1:24 p. m.
Square Enix confirma que la trilogía de Final Fantasy VII Remake estará disponible en todas las plataformas.
Square Enix confirma que la trilogía de Final Fantasy VII Remake estará disponible en todas las plataformas. | Foto: Europa Press

Square Enix ha confirmado que la trilogía de Final Fantasy VII Remake estará disponible en todas las consolas y plataformas de juego, tras anunciar la llegada de Final Fantasy VII Remake Intergrade a las consolas Nintendo Switch 2 y Xbox el 22 de enero de 2026.

Actualmente, la trilogía de Final Fantasy VII Remake se compone de los títulos Final Fantasy VII Remake Intergrade, lanzado en 2020 para PlayStation 4 y un año más tarde para PlayStation 5, y Final Fantasy VII Rebirth, que se lanzó para PlayStation 5 en febrero de 2024 y que llegó posteriormente a PC en enero de este año.

Super Mario Galaxy 2, Pokémon Pokopia y Dragon Quest VII Reimagined, estos son los nuevos juegos para Nintendo Switch 2.
Final Fantasy VII Remake Intergrade llegará a las consolas Nintendo Switch 2 y Xbox. | Foto: Getty Images

En este sentido, Square Enix aprovechó el evento de presentación Nintendo Direct del pasado viernes para anunciar la llegada de Final Fantasy VII Remake Intergrade a las consolas Nintendo Switch 2 y Xbox Series X y S, así como a Xbox para PC, que estará disponible a partir del 22 de enero de 2026 para extender el acceso a la historia del protagonista Cloud a más usuarios.

Siguiendo esta línea, a falta de anunciar la última entrega de la trilogía, la desarrolladora de videojuegos también ha confirmado que planea llevar las tres entregas de Final Fantasy VII remake a todas las plataformas.

Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth | Foto: PlayStation

Así lo ha detallado a través de una publicación en la red social X, donde ha matizado que los tres videojuegos estarán disponibles en las consolas Nintendo Switch 2, Xbox Series X y S y Xbox para PC, así como a PlayStation 5, Steam y Epic Games Store.

De esta forma, se prevé que la segunda entrega, Final Fantasy VII Rebirth también llegue a estas plataformas próximamente. No obstante, en el caso de la tercera entrega, se desconoce si se lanzará inicialmente en PS5 y llegará al resto de consolas más tarde, o si, por el contrario, será un lanzamiento generalizado para todas las plataformas al mismo tiempo.

*Con información de Europa Press.

