La trilogía de Final Fantasy VII Remake llegará a todas las consolas y plataformas de juego: esta es la fecha de lanzamiento

Square Enix ha confirmado que la trilogía de Final Fantasy VII Remake estará disponible en todas las consolas y plataformas de juego, tras anunciar la llegada de Final Fantasy VII Remake Intergrade a las consolas Nintendo Switch 2 y Xbox el 22 de enero de 2026.

Actualmente, la trilogía de Final Fantasy VII Remake se compone de los títulos Final Fantasy VII Remake Intergrade, lanzado en 2020 para PlayStation 4 y un año más tarde para PlayStation 5, y Final Fantasy VII Rebirth, que se lanzó para PlayStation 5 en febrero de 2024 y que llegó posteriormente a PC en enero de este año.

Final Fantasy VII Remake Intergrade llegará a las consolas Nintendo Switch 2 y Xbox. | Foto: Getty Images

En este sentido, Square Enix aprovechó el evento de presentación Nintendo Direct del pasado viernes para anunciar la llegada de Final Fantasy VII Remake Intergrade a las consolas Nintendo Switch 2 y Xbox Series X y S, así como a Xbox para PC, que estará disponible a partir del 22 de enero de 2026 para extender el acceso a la historia del protagonista Cloud a más usuarios.

Siguiendo esta línea, a falta de anunciar la última entrega de la trilogía, la desarrolladora de videojuegos también ha confirmado que planea llevar las tres entregas de Final Fantasy VII remake a todas las plataformas.

Final Fantasy VII Rebirth | Foto: PlayStation

Así lo ha detallado a través de una publicación en la red social X, donde ha matizado que los tres videojuegos estarán disponibles en las consolas Nintendo Switch 2, Xbox Series X y S y Xbox para PC, así como a PlayStation 5, Steam y Epic Games Store.

De esta forma, se prevé que la segunda entrega, Final Fantasy VII Rebirth también llegue a estas plataformas próximamente. No obstante, en el caso de la tercera entrega, se desconoce si se lanzará inicialmente en PS5 y llegará al resto de consolas más tarde, o si, por el contrario, será un lanzamiento generalizado para todas las plataformas al mismo tiempo.