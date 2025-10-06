Suscribirse

Tecnología

Las 2 tácticas más rápidas que usan los criminales para atacar teléfonos celulares sin dejar rastro

En cuestión de segundos, un gesto cotidiano puede abrir la puerta a un robo silencioso de contraseñas, fotos o información bancaria.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

7 de octubre de 2025, 1:46 a. m.
Mensajes engañosos y puntos de acceso públicos siguen siendo la vía más rápida para que un intruso alcance un celular.
A menudo, la brecha en la seguridad de un teléfono empieza con un clic o con conectarse a una red sin protección. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Actualmente la velocidad con la que los criminales actúan supera muchas veces la capacidad de reacción pues solo bastan segundos para caer en una trampa digital y perder información personal, cuentas bancarias o incluso el control total del dispositivo.

Entre las formas más comunes y efectivas que usan los atacantes destacan dos, las cuales son fáciles de percibir pero en un momento de descuido puede terminar en engaños.

Mensajes que no son lo que parecen

Una de las tácticas más utilizadas por los ciberdelincuentes consiste en enviar correos, mensajes de texto o notificaciones con apariencia confiable.

El objetivo es convencer a la víctima de hacer clic en un enlace que en lugar de llevarlo a una página oficial, lo redirige a un sitio falso que aparenta casi a la perfección ser el legitimo, sin embargo esta diseñado para robar contraseñas, datos bancarios o instalar virus sin que la persona lo note.

Con métodos cada vez más sofisticados, las estafas de phishing y spoofing son una amenaza creciente. Los expertos revelan cómo identificar estos engaños y evitar caer en sus trampas.
Los criminales cibernéticos han perfeccionado estrategias discretas que aprovechan la rutina digital para infiltrarse sin levantar sospechas. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty

Estos mensajes suelen imitar la imagen de bancos, redes sociales o instituciones reconocidas, además utilizan frases que despiertan curiosidad o urgencia, como que se ha ganado un premio, que hay un problema con su cuenta o que debe confirmar información personal.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad explicó que este tipo de engaños se conocen como phishing y atacan directamente la confianza del usuario que tiene con entidades legítimas. Los atacantes envían correos o mensajes con archivos adjuntos o enlaces falsos, con el propósito de poder robar información privada o instalar programas maliciosos que actúan en segundo plano.

Contexto: Solo se necesita un botón para que antes de que suene su celular, se bloqueen las llamadas ‘spam’

La conectividad a internet en WiFi zonas públicas

Otra práctica riesgosa es conectarse a redes WiFi abiertas, como las que se encuentran en cafeterías, aeropuertos o transportes públicos, aunque parecen una solución rápida para ahorrar datos o para una emergencia, pueden convertirse en la puerta de entrada para los atacantes.

De acuerdo con los expertos, estas conexiones públicas no suelen tener medidas de seguridad adecuadas, lo que permite que terceros intercepten los datos que viajan por la red.

Tenga cuidado con la conectividad en redes wifi que sean públicas
Entre las amenazas más rápidas y efectivas contra los teléfonos móviles destacan las que se aprovechan del error humano y la conexión gratuita. | Foto: Getty Images

Según la compañía de ciberseguridad Norton, este tipo de entornos son ideales para ejecutar ataques del tipo “hombre en el medio”, en los que un intruso se coloca entre el dispositivo y la red, interceptando la información sin que el usuario lo note.

En estos casos, los delincuentes pueden espiar conversaciones, copiar contraseñas, acceder a tarjetas de crédito o incluso modificar los datos enviados. Basta con conectarse a una red comprometida para que el atacante tenga la posibilidad de observar y manipular toda la actividad en el dispositivo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Especialistas de la Clínica San Rafael no aceptan nuevos modelos de contratación por crisis financiera: esto dijo la entidad

2. Resultado del Equidad vs. Once Caldas dejó este cambio en la tabla de posiciones de Liga BetPlay

3. A esta hora, juegan los Yankees de Aaron Judge: continúan las series divisionales de la MLB

4. Este es el pasado del albanés, con pasaporte ecuatoriano, asesinado por un sicario en El Poblado, en Medellín

5. Cancillería hizo claro llamado sobre las manifestaciones a favor de Palestina convocadas para este martes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

phishingWiFiSeguridadHackersteléfonos celulares

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.