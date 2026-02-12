Las frases que no debería enviarle a su pareja este 14 de febrero porque podría arruinar su San Valentín

Se acerca la fecha en la que millones de personas celebran el Día de San Valentín, una jornada en la que el amor, los detalles, las cenas especiales y los mensajes cargados de afecto suelen ser protagonistas, especialmente entre las parejas.

Sin embargo, en medio de la emoción del 14 de febrero, una frase mal elegida podría empañar el ambiente y convertir una ocasión romántica en motivo de tensión o discusión. Por ello, la comunicación se vuelve fundamental, ya que incluso comentarios que parecen inocentes pueden herir sensibilidades o desencadenar conflictos innecesarios.

Estos son los comentarios que sería mejor evitar, especialmente en una fecha tan significativa como esta. Foto: Getty Images

Aunque no es posible determinar con exactitud cuáles son las frases que más problemas pueden provocar —pues todo depende de la reacción y la actitud de quien recibe el mensaje, además de las intenciones de la persona que quien lo envía—, la inteligencia artificial (IA) ofrece algunas recomendaciones sobre los comentarios que sería mejor evitar, especialmente en una fecha tan significativa como esta.

Estas son las frases que no debería enviar en San Valentín

Frases como “La pareja de mi amiga recibió un regalo mejor” o “Mi ex era más detallista en estas fechas” podrían resultar especialmente dañinas.

El método infalible para enviar archivos grandes por WhatsApp sin perder calidad ni complicaciones

La herramienta recomienda “evitar mensajes pasivo-agresivos relacionados con redes sociales”, como “Ni siquiera publicaste una foto conmigo” o “A otros sí les presumes más”, ya que podría abrir espacio a discusiones sobre inseguridades o expectativas no habladas.

Además, aunque muchos consideran el humor un gran aliado en la relación, lo cierto es que en fechas sensibles algunas bromas pueden interpretarse como reclamos. Expresiones como “¿Eso fue todo lo que se te ocurrió regalarme?” o “Pensé que te ibas a esforzar más este año”, aunque parezcan ligeras, suelen encerrar una crítica directa.

Algunos hombres no se sienten cómodos recibiendo estos detalles. Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, frases que minimizan el esfuerzo del otro, como “Seguro lo compraste a última hora” o “Eso lo pudo haber elegido cualquiera”, podrían generar frustración. En lugar de fortalecer el vínculo, estas palabras estarían alimentando la sensación de que nada es suficiente.

Otro error frecuente es utilizar el 14 de febrero como escenario para sacar a relucir conflictos pendientes. Comentarios como “Ya que estamos celebrando el amor, deberías cambiar esa actitud que tanto me molesta” podría transformar una cita romántica en una sesión de reclamos. Aunque hablar de problemas es necesario en cualquier relación, elegir el momento adecuado también lo es.