Las publicaciones fantasma llegan a Threads: la nueva función de Meta que busca ofrecer mayor privacidad

Su objetivo es que los usuarios puedan expresarse libremente sin preocuparse por la permanencia del contenido.

Redacción Tecnología
28 de octubre de 2025, 8:05 p. m.
Meta introdujo una función llamada “publicaciones fantasma”.
Meta introdujo una función llamada "publicaciones fantasma".

Threads es una red social desarrollada por Meta, la misma empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, que fue lanzada oficialmente en julio de 2023. La plataforma nació como una alternativa directa a X, con el propósito de ofrecer un espacio para compartir ideas, conversaciones y actualizaciones en tiempo real.

Esta aplicación está estrechamente vinculada con Instagram, ya que ambas comparten la misma infraestructura de usuario. Por ello, para crear una cuenta en Threads es necesario tener un perfil en Instagram, lo que permite importar automáticamente el nombre de usuario, la foto de perfil y los contactos que ya se siguen en esa red.

La llegada de Threads desató un revolcón en el mundo de las redes sociales.
La llegada de Threads desató un revolcón en el mundo de las redes sociales.

Aunque Threads ya cuenta con múltiples funcionalidades, recientemente Meta presentó una nueva característica denominada “publicaciones fantasma”, una opción que permite a los usuarios compartir contenidos que se archivan automáticamente 24 horas después de su publicación. Con esta función, la compañía busca ofrecer un espacio donde las personas puedan expresarse “sin filtros” ni la presión de que sus publicaciones permanezcan visibles de manera permanente.

Contexto: Meta anuncia nuevas herramientas para proteger a los menores de contenidos inapropiados en Instagram

Estas publicaciones, visibles de forma pública durante 24 horas, desaparecen del ‘feed’ al cumplirse ese periodo, quedando archivadas de forma automática, según explicó Meta en un comunicado oficial.

Además, las respuestas a las publicaciones fantasma se envían de forma privada a la bandeja de entrada del usuario que las haya creado. De esta manera, solo el autor puede ver quién reaccionó o respondió, lo que refuerza la sensación de privacidad y control sobre la conversación.

¿Está al tanto de esto? Los posibles peligros presentes en los términos y condiciones de Threads
Threads es una red social que se asocia a Instagram.

Para crear una publicación fantasma, el usuario únicamente debe redactar el texto que desea compartir y activar el ícono con forma de bocadillo de texto fantasma ubicado junto al botón de publicación. Según Meta, esta herramienta busca que los usuarios se sientan seguros para probar cosas nuevas y compartir ideas espontáneas.

Con esta actualización, Threads continúa ampliando sus posibilidades y ofreciendo nuevas experiencias de comunicación, entre ellas las recientes opciones para ocultar texto en publicaciones que contienen spoilers. La función de publicaciones fantasma ya está disponible para todos los usuarios a nivel global.

*Con información de Europa Press

