Le pidió a ChatGPT que cuente desde uno hasta un millón y la respuesta lo desconcertó por completo

Un joven pidió a ChatGPT contar hasta un millón y la respuesta lo sorprendió.

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

27 de agosto de 2025, 11:38 p. m.
Un experimento viral reveló la dificultad del chatbot con tareas repetitivas.
Una petición simple mostró los límites de la inteligencia artificial. | Foto: Getty Images - @colomignon

Confunde y reinarás: a veces las cosas más simples con la inteligencia artificial pueden volverse las más complicadas. Eso fue exactamente lo que descubrió un joven cuando le hizo una pregunta a la inteligencia artificial y terminó grabando uno de los videos más virales de TikTok.

Cuando esquivar se vuelve todo un arte

@colomignon tuvo una idea para preguntarle a ChatGPT y que parecía muy sencilla: le solicitó a la IA que contará los números de 1 al millón. Nada del otro mundo, pero lo que pasó después fue totalmente inesperado.

Al principio, la inteligencia artificial fue educada y estaba dispuesta a ayudar diciendo que era una tarea larga, pero que la haría con mucho gusto. Sin embargo, inmediatamente empezó a buscar maneras de no hacerla completa, incluso mencionó en dividirla en pedazos pequeños.

@colomignon

Contando de 1 a 1 millón con la IA

♬ original sound - colomignon

El usuario fue claro señalando que no quería partes, quería todo de una vez y estaba dispuesto a esperar. Entonces ChatGPT cambió de estrategia y prometió empezar a contar, sin embargo, dijo que estaría avisándole de vez en cuando cómo iba progresando. Pero después de decir “uno” se quedó completamente callada.

El juego del gato y el ratón digital

Allí no frenó ni tampoco se solucionó, continuó una serie de intentos fallidos que rayaban en lo cómico. Cada vez que el tiktoker le pedía que simplemente contara, la inteligencia artificial encontraba una nueva excusa o explicación.

Primero le explicó que era un proceso muy largo, luego ofreció tomar descansos si era necesario, después prometió hacerlo sin interrupciones, pero otra vez se quedó muda. Era como si estuviera jugando a no cumplir con lo que había prometido.

La cara del usuario lo decía todo: una mezcla entre diversión y total desconcierto. Era imposible no reírse viendo cómo algo tan básico se había convertido en una especie de batalla de voluntades entre humano y máquina.

Lo que parecía un reto sencillo dejó a un usuario desconcertado en TikTok. | Foto: adobe stock

El video termina justo cuando ChatGPT hace su última promesa de empezar el conteo, dejando a todos con las mismas ganas de saber si alguna vez lo haría.

La grabación se volvió un éxito: más de 600 mil likes, 25 mil personas la guardaron y la compartieron más de 100 mil veces. Al final, lo que iba a ser una simple demostración terminó siendo la prueba perfecta de que hasta las máquinas también pueden ser maestras en el arte de dar vueltas.

