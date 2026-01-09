Videojuegos

League of Legends arranca 2026 con fuerza: así es la Temporada 1 del videojuego más esperado

La nueva temporada de League of Legends introduce cambios visibles que buscan renovar la experiencia desde la primera partida del año.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
9 de enero de 2026, 11:53 p. m.
Riot Games abre 2026 con una propuesta que apuesta por una identidad renovada y más contenido dentro del juego.
Riot Games abre 2026 con una propuesta que apuesta por una identidad renovada y más contenido dentro del juego. Foto: leagueoflegends

Enero será un punto clave de League of Legends, pues Riot Games llega con la Temporada 1, que apuesta por la renovación, la narrativa y una experiencia más cercana para su comunidad.

“Por Demacia” es la nueva temporada, en la cual League of Legends señala que introduce cambios visibles, los cuales relacionan el aspecto del universo y la relación entre el título y sus jugadores.

Un reino que se siente en cada partida

Uno de los ejes de esta temporada es la ambientación. La Grieta del Invocador adopta una estética inspirada en Demacia, con estructuras reforzadas, detalles dorados y una atmósfera que remite al poder y la historia de ese reino. No se trata solo de un cambio visual: el entorno busca reforzar la inmersión y hacer que cada encuentro tenga un sello reconocible.

El entorno del juego deja de ser solo decorativo y pasa a reforzar la experiencia dentro de cada encuentro.
Demacia se convierte en el eje visual y narrativo de una etapa que busca mayor inmersión en cada partida. Foto: leagueoflegends

A esto se suma un nuevo metajuego narrativo que evoluciona con el tiempo. En esta propuesta, los jugadores participan activamente en el crecimiento de Demacia, avanzando a medida que juegan y desbloqueando progresos que dan la sensación de formar parte de algo más grande que una simple partida. La idea es que el universo de League of Legends se sienta vivo y en constante movimiento.

Tecnología

“Es una guerra política contra Elon Musk”: EE. UU. confirmó fuertes sanciones que tendrá Reino Unido ante el posible bloqueo de X

Tecnología

Fifa anuncia que una de las aplicaciones más populares del mundo dará cobertura Copa Mundial 2026

Tecnología

Amenaza de Elon Musk tras la fuerte polémica en X para desnudar personas: usuarios “sufrirán las mismas consecuencias”

Tecnología

YouTube anuncia cambios con nueva actualización, ¿qué pasará con los Shorts?

Tecnología

Avowed anuncia su llegada a PS5 y promete con grandes novedades; aquí un adelanto

Tecnología

Xbox Developer Direct 2026: fecha y todo lo que se sabe sobre Fable, Forza Horizon 6 y Beast of Reincarnation

Tecnología

Google anuncia nuevas funciones para Gemini, ¿cuáles son?

Tecnología

League of Legends y Valorant se actualizan, estas son las novedades que llegan a estos juegos

Tecnología

Creadores de League of Legends revelan su nuevo juego de pelea: ¿llega duro rival para Mortal Kombat?

Tecnología

El juego inspirado en el universo de League of Legends ya tiene fecha de lanzamiento

Shyvana será actualizada siguiendo la línea de otros rediseños exitosos, con el objetivo de modernizarla sin perder su esencia.

Avowed anuncia su llegada a PS5 y promete con grandes novedades; aquí un adelanto

Más contenidos, más cuidado y un 2026 clave para el competitivo

La Temporada 1 también trae novedades pensadas para distintos tipos de jugadores. Modos alternativos como ARAM recibirán mejoras y mayor duración, mientras que se prueban sistemas más ágiles para actuar frente a comportamientos indebidos, buscando partidas más justas y un entorno más sano desde el inicio.

Riot comienza a probar medidas para mejorar la convivencia dentro de las partidas.
ARAM recibirá cambios que buscan partidas más extensas y dinámicas. Foto: leagueoflegends

En el apartado estético, llegan nuevas apariencias para campeones populares, junto con temáticas especiales que regresan por tiempo limitado y otras que se estrenan este año. Entre los premios más esperados, el aspecto victorioso estará dedicado a Braum, mientras que Viego contará con una versión exaltada dentro de la temporada.

Xbox Developer Direct 2026: fecha y todo lo que se sabe sobre Fable, Forza Horizon 6 y Beast of Reincarnation

El 2026 competitivo también arranca con fuerza. La escena profesional se pondrá en marcha con un torneo internacional en São Paulo, seguido por el Mid-Season Invitational en Corea del Sur. Además, se introduce un cambio clave en la selección previa a los partidos profesionales, dando mayor libertad estratégica a los equipos.

Más de Tecnología

Washington reaccionó con dureza ante el debate británico sobre limitar la red social X.

“Es una guerra política contra Elon Musk”: EE. UU. confirmó fuertes sanciones que tendrá Reino Unido ante el posible bloqueo de X

La FIFA busca llevar la emoción del fútbol más allá de los partidos con una cobertura innovadora.

Fifa anuncia que una de las aplicaciones más populares del mundo dará cobertura Copa Mundial 2026

Las críticas de gobiernos europeos marcaron el tono de la polémica que rodea a X y su asistente de IA.

Amenaza de Elon Musk tras la fuerte polémica en X para desnudar personas: usuarios “sufrirán las mismas consecuencias”

El inicio del año trae una etapa marcada por ajustes visuales y nuevas dinámicas en League of Legends.

League of Legends arranca 2026 con fuerza: así es la Temporada 1 del videojuego más esperado

YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.

YouTube anuncia cambios con nueva actualización, ¿qué pasará con los Shorts?

Una historia marcada por decisiones, exploración y conflicto llegará pronto al ecosistema de Sony.

Avowed anuncia su llegada a PS5 y promete con grandes novedades; aquí un adelanto

Una transmisión especial marcará el inicio del calendario de presentaciones de Xbox en 2026.

Xbox Developer Direct 2026: fecha y todo lo que se sabe sobre Fable, Forza Horizon 6 y Beast of Reincarnation

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Google anuncia nuevas funciones para Gemini, ¿cuáles son?

Esta función permite ocultar sus conversaciones a su pareja.

La función de WhatsApp que permite ocultar conversaciones sin dejar rastro: así funciona el “modo chat secreto”

Las aplicaciones almacenan caché para cargar más rápidamente.

Así funciona el MEMC, la función del televisor que mejora la imagen al ver películas

Noticias Destacadas