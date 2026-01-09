Videojuegos

Xbox Developer Direct 2026: fecha y todo lo que se sabe sobre Fable, Forza Horizon 6 y Beast of Reincarnation

Xbox abrirá el 2026 con una presentación enfocada en mostrar avances concretos de sus próximos juegos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

9 de enero de 2026, 9:18 p. m.
El primer evento del año para Xbox estará dedicado a revelar novedades de títulos ya anunciados.
El primer evento del año para Xbox estará dedicado a revelar novedades de títulos ya anunciados. Foto: Xbox / Canva

Microsoft prepara su primer gran movimiento del año en el terreno de los videojuegos. A comienzos de 2026, la compañía reunirá a sus estudios para mostrar avances clave de algunos de los títulos más esperados de Xbox, en una presentación pensada para ofrecer novedades claras y accesibles para el público general.

El evento servirá para marcar lo que podría ser el rumbo de la marca durante los próximos meses y poner el foco en tres producciones que ya generan altas expectativas.

Fecha y hora del Xbox Developer Direct 2026

El Xbox Developer Direct 2026 se realizará el jueves 22 de enero y podrá seguirse en vivo desde distintas regiones.

  • En Colombia, Perú y Ecuador comenzará a la 1:00 p. m.
  • En México arrancará al mediodía.
  • Para quienes se conecten desde España, la transmisión iniciará a las 6:00 p. m.

La cita estará centrada exclusivamente en videojuegos y en mostrar cómo avanzan estos proyectos de gran alcance.

Tecnología

YouTube anuncia cambios con nueva actualización, ¿qué pasará con los Shorts?

Tecnología

Avowed anuncia su llegada a PS5 y promete con grandes novedades; aquí un adelanto

Tecnología

Google anuncia nuevas funciones para Gemini, ¿cuáles son?

Tecnología

La función de WhatsApp que permite ocultar conversaciones sin dejar rastro: así funciona el “modo chat secreto”

Tecnología

Así funciona el MEMC, la función del televisor que mejora la imagen al ver películas

Tecnología

¿Fin del mundo en 2026? Una ecuación matemática creada en 1960 revela una posible fecha

Tecnología

El truco definitivo de WhatsApp para que nadie lo agregue a grupos sin su permiso

Tecnología

Los Smart TV cambiarán para siempre con la nueva función de Xbox para jugar sin tener consola

Tecnología

Jugar Xbox sin consola ya es posible en los televisores Amazon: así funciona la apuesta por el juego en la nube

Tecnología

No todo son consolas y videojuegos: los dispositivos ‘gaming’ que no sirven para jugar, pero sí para el hogar

Hollow Knight: Silksong lidera los Steam Awards 2025 como ‘Juego del Año’; estos fueron los demás ganadores

Un viaje renovado a mundos conocidos

Uno de los grandes protagonistas será Fable, una de las sagas más queridas del catálogo de Xbox. Por primera vez, el público podrá ver el juego en acción, con imágenes que permitirán recorrer una versión reinventada de Albión.

YouTube video 8_qFREnsEKs thumbnail

El estudio Playground Games tiene en planes conservar la esencia que hizo famosa a la franquicia, lo cual incluye el humor británico y las decisiones que influyen en la historia.

El evento también marcará el debut en movimiento de Forza Horizon 6, que en esta entrega cambia de escenario y se traslada a Japón; se enseñará cómo se vive la experiencia al volante en este nuevo entorno.

YouTube video VXedKqX5Wa4 thumbnail
Los Smart TV cambiarán para siempre con la nueva función de Xbox para jugar sin tener consola

Una nueva aventura con sello japonés

La tercera carta del Xbox Developer Direct será Beast of Reincarnation, un proyecto desarrollado por Game Freak, estudio conocido por su trabajo en Pokémon.

YouTube video L-qZiMPsNz0 thumbnail

Esta propuesta presenta una historia ambientada en Japón que estará marcada por la destrucción; allí la protagonista, Emma, cuenta con habilidades especiales vinculadas a la naturaleza, que serán clave en la aventura.

Más de Tecnología

YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.

YouTube anuncia cambios con nueva actualización, ¿qué pasará con los Shorts?

Una historia marcada por decisiones, exploración y conflicto llegará pronto al ecosistema de Sony.

Avowed anuncia su llegada a PS5 y promete con grandes novedades; aquí un adelanto

Una transmisión especial marcará el inicio del calendario de presentaciones de Xbox en 2026.

Xbox Developer Direct 2026: fecha y todo lo que se sabe sobre Fable, Forza Horizon 6 y Beast of Reincarnation

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Google anuncia nuevas funciones para Gemini, ¿cuáles son?

Esta función permite ocultar sus conversaciones a su pareja.

La función de WhatsApp que permite ocultar conversaciones sin dejar rastro: así funciona el “modo chat secreto”

Las aplicaciones almacenan caché para cargar más rápidamente.

Así funciona el MEMC, la función del televisor que mejora la imagen al ver películas

Fin del mundo.

¿Fin del mundo en 2026? Una ecuación matemática creada en 1960 revela una posible fecha

La aplicación puso a disposición una herramienta clave que permite evitar que personas desconocidas agreguen a los usuarios a grupos.

El truco definitivo de WhatsApp para que nadie lo agregue a grupos sin su permiso

x

Grok, la IA de Elon Musk, bajo la lupa: X toma medidas tras la generación de imágenes prohibidas, incluso de menores

Calefacción

Si va a usar la calefacción, este error podría disparar la factura de energía en su casa sin que lo note

Noticias Destacadas