Xbox Developer Direct 2026: fecha y todo lo que se sabe sobre Fable, Forza Horizon 6 y Beast of Reincarnation

Microsoft prepara su primer gran movimiento del año en el terreno de los videojuegos. A comienzos de 2026, la compañía reunirá a sus estudios para mostrar avances clave de algunos de los títulos más esperados de Xbox, en una presentación pensada para ofrecer novedades claras y accesibles para el público general.

El evento servirá para marcar lo que podría ser el rumbo de la marca durante los próximos meses y poner el foco en tres producciones que ya generan altas expectativas.

Fecha y hora del Xbox Developer Direct 2026

El Xbox Developer Direct 2026 se realizará el jueves 22 de enero y podrá seguirse en vivo desde distintas regiones.

En Colombia, Perú y Ecuador comenzará a la 1:00 p. m.

En México arrancará al mediodía.

Para quienes se conecten desde España, la transmisión iniciará a las 6:00 p. m.

La cita estará centrada exclusivamente en videojuegos y en mostrar cómo avanzan estos proyectos de gran alcance.

Un viaje renovado a mundos conocidos

Uno de los grandes protagonistas será Fable, una de las sagas más queridas del catálogo de Xbox. Por primera vez, el público podrá ver el juego en acción, con imágenes que permitirán recorrer una versión reinventada de Albión.

El estudio Playground Games tiene en planes conservar la esencia que hizo famosa a la franquicia, lo cual incluye el humor británico y las decisiones que influyen en la historia.

El evento también marcará el debut en movimiento de Forza Horizon 6, que en esta entrega cambia de escenario y se traslada a Japón; se enseñará cómo se vive la experiencia al volante en este nuevo entorno.

Una nueva aventura con sello japonés

La tercera carta del Xbox Developer Direct será Beast of Reincarnation, un proyecto desarrollado por Game Freak, estudio conocido por su trabajo en Pokémon.

Esta propuesta presenta una historia ambientada en Japón que estará marcada por la destrucción; allí la protagonista, Emma, cuenta con habilidades especiales vinculadas a la naturaleza, que serán clave en la aventura.