Suscribirse

Tecnología

Los códigos ocultos que debe seleccionar en el celular para desbloquear funciones que le harán la vida más fácil

Los celulares actuales destacan por su versatilidad y por contar con una extensa gama de funciones que, en ocasiones, permanecen ocultas.

Redacción Tecnología
1 de septiembre de 2025, 7:41 p. m.
Algunos códigos sirven para desbloquear funciones ocultas.
Algunos códigos sirven para desbloquear funciones ocultas. | Foto: Getty Images

Los celulares se han consolidado como dispositivos prácticos y versátiles, capaces de ofrecer múltiples funciones que en ocasiones permanecen ocultas a simple vista. Estas herramientas, aunque poco conocidas, resultan muy útiles al momento de ahorrar tiempo y brindar mayor comodidad. Se trata de combinaciones de números y símbolos que permiten desbloquear opciones que, de otra forma, parecerían inaccesibles.

Con frecuencia, los usuarios limitan su experiencia a las funciones básicas o más comunes de sus equipos y no exploran el potencial adicional que ofrecen. Sin embargo, los teléfonos no solo están diseñados para la comunicación y el entretenimiento; su propósito también es facilitar la vida cotidiana mediante atajos que agilizan procesos.

Un chat con historial y archivos antiguos en WhatsApp puede dejar sin espacio al teléfono.
Brindan información inmediata sobre saldo, consumo de datos o estado de la línea, lo cual ayuda a gestionar mejor los recursos. | Foto: Getty Images

Cabe precisar que algunos de estos códigos dependen tanto del sistema operativo (Android o iOS) como del operador de telefonía. En la práctica, representan accesos rápidos que evitan ingresar a configuraciones extensas o realizar procedimientos tediosos, pues con tan solo marcar una secuencia numérica se logra ejecutar una acción concreta.

Contexto: Si tiene un casete viejo en casa, no lo bote a la basura: así puede aprovecharlo para ganar dinero

En la mayoría de los casos, están orientados a las necesidades diarias de las personas. Sirven, por ejemplo, para consultar el saldo, verificar el consumo de datos o gestionar el desvío de llamadas, lo que aporta un nivel adicional de control y seguridad.

Otros, en cambio, tienen un alcance mayor: permiten restaurar un dispositivo Android a los valores de fábrica, eliminando toda la información almacenada, lo cual resulta útil al vender el equipo o al querer borrar datos innecesarios.

De acuerdo con Computer Hoy, estos son algunos de los códigos más relevantes —aunque conviene recordar que su disponibilidad puede variar según el país, el sistema operativo y el operador—:

Una imagen personalizada en WhatsApp puede ser el regalo más original.
Permiten acceder a funciones específicas sin necesidad de navegar por múltiples menús o configuraciones. | Foto: Getty Images
  • #611#: consulta de saldo de la factura en algunos operadores de Colombia (iOS y Android).
  • #768 o #729: pago de la factura desde el marcador en ciertos operadores.
  • #43#: verificación de la función de llamada en espera (iOS y Android).
  • #67# o #21#: verificación del desvío de llamadas, sujeto a red y operador.
  • *21*: activación del desvío de todas las llamadas hacia otro número (iOS y Android).
  • 3001#12345#*: acceso en iPhone al Field Test Mode, con datos técnicos sobre señal y redes.
  • ##4636##: menú oculto en Android con información sobre batería, wifi y 4G/5G.
  • #06#: consulta del número IMEI en ambos sistemas operativos.
  • #07#: despliegue de información legal y de seguridad del dispositivo.
  • *5005*25371#: verificación de alertas de prueba de emergencias en iPhone.
  • *#*#7780#*#* o *2767*3855#: restablecimiento de fábrica en Android (uso con extrema precaución).
Contexto: El pequeño aparato que debe alejarse del router wifi para lograr una conexión a internet rápida y estable

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Cuál es el precio del iPhone 16 en Estados Unidos en septiembre 2025?

2. De manera sorpresiva, Petro canceló parte de su agenda pública: “Yo quería que estuviera acá”

3. Mamá de Epa Colombia subió video de su hija y desató reacciones; preocupó a más de uno: “Justicia divina”

4. ¿Extralimitación de funciones? Cuestionan a la defensora Iris Marín por meterse en elección de magistrado de la Corte Constitucional

5. Las gráficas que Petro presentó y que la Asociación de Epidemiología le desmintió, una por una: “Manipuladas, promedios engañosos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AndroidIosCelularFunciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.