Los códigos ocultos que debe seleccionar en el celular para desbloquear funciones que le harán la vida más fácil

Los celulares se han consolidado como dispositivos prácticos y versátiles, capaces de ofrecer múltiples funciones que en ocasiones permanecen ocultas a simple vista. Estas herramientas, aunque poco conocidas, resultan muy útiles al momento de ahorrar tiempo y brindar mayor comodidad. Se trata de combinaciones de números y símbolos que permiten desbloquear opciones que, de otra forma, parecerían inaccesibles.

Con frecuencia, los usuarios limitan su experiencia a las funciones básicas o más comunes de sus equipos y no exploran el potencial adicional que ofrecen. Sin embargo, los teléfonos no solo están diseñados para la comunicación y el entretenimiento; su propósito también es facilitar la vida cotidiana mediante atajos que agilizan procesos.

Brindan información inmediata sobre saldo, consumo de datos o estado de la línea, lo cual ayuda a gestionar mejor los recursos. | Foto: Getty Images

Cabe precisar que algunos de estos códigos dependen tanto del sistema operativo (Android o iOS) como del operador de telefonía. En la práctica, representan accesos rápidos que evitan ingresar a configuraciones extensas o realizar procedimientos tediosos, pues con tan solo marcar una secuencia numérica se logra ejecutar una acción concreta.

En la mayoría de los casos, están orientados a las necesidades diarias de las personas. Sirven, por ejemplo, para consultar el saldo, verificar el consumo de datos o gestionar el desvío de llamadas, lo que aporta un nivel adicional de control y seguridad.

Otros, en cambio, tienen un alcance mayor: permiten restaurar un dispositivo Android a los valores de fábrica, eliminando toda la información almacenada, lo cual resulta útil al vender el equipo o al querer borrar datos innecesarios.

De acuerdo con Computer Hoy, estos son algunos de los códigos más relevantes —aunque conviene recordar que su disponibilidad puede variar según el país, el sistema operativo y el operador—:

Permiten acceder a funciones específicas sin necesidad de navegar por múltiples menús o configuraciones. | Foto: Getty Images