Suscribirse

Tecnología

Los números de la suerte con los que podría ganar el premio mayor o secos en la Lotería de Boyacá, según la IA

La inteligencia artificial reveló combinaciones que podrían acercar a los jugadores de la Lotería de Boyacá al premio mayor o a un seco.

Redacción Tecnología
15 de agosto de 2025, 2:19 a. m.
Lotería de Boyacá.
Números y series sugeridos por la inteligencia artificial podrían ganar el premio mayor o secos en la Lotería de Boyacá. | Foto: Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá, reconocida como una de las más importantes y antiguas de Colombia, celebra su sorteo cada sábado a las 10:30 p. m., entregando millonarios premios a quienes acierten la combinación ganadora. En su más reciente edición, el número favorecido fue el 3670 con la serie 208, lo que avivó las expectativas para la próxima jornada.

Inteligencia artificial aplicada al azar

En un mundo cada vez más influenciado por la tecnología, la inteligencia artificial ha comenzado a ser utilizada para analizar patrones en los resultados de las loterías. Aunque el azar sigue siendo el factor determinante, algunos modelos matemáticos pueden detectar tendencias que llaman la atención de los jugadores.

Lotería de Boyacá ofrece un multimillonario premio para el que acierte en su apuesta.
Un análisis con inteligencia artificial identificó números que, según patrones, podrían ser clave en el próximo sorteo de la Lotería de Boyacá. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

De acuerdo con proyecciones elaboradas por algoritmos de la inteligencia artificial, los números con mayor “vibra” para el próximo sorteo de la Lotería de Boyacá incluyen:

  • 1423
  • 5087
  • 2964
  • 7731
  • 4509

Para la serie, las predicciones sugieren:

Lo más leído

1. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
2. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay
3. “Sí, hay culpables”: Gustavo Petro respondió a Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay; este es el trino
  • 102
  • 315
  • 487
  • 590
  • 214

Estos datos se basan en registros históricos, repeticiones poco frecuentes y combinaciones que, según el análisis, podrían tener un comportamiento interesante en el futuro inmediato.

Contexto: Combinaciones con más probabilidades de ganar chance y loterías por el Día de la Asunción de la Virgen María, según la IA

Cómo aprovechar los “números de la suerte”

Ganar el premio mayor de la Lotería de Boyacá exige acertar tanto el número como la serie exacta. Sin embargo, los llamados ‘secos’ también representan una oportunidad, ya que ofrecen premios considerables si se acierta solo el número, la serie o ciertas combinaciones parciales.

Por esta razón, algunos jugadores optan por mezclar los números sugeridos por la IA con cifras personales cargadas de valor sentimental, como fechas de cumpleaños, aniversarios o eventos importantes. La estrategia consiste en ampliar las posibilidades de acierto, apostando a que el azar favorezca alguna de las combinaciones elegidas.

Apostadores siguen con atención las combinaciones que una IA ha emitido para tentar a la suerte.
La expectativa por el próximo sorteo crece con las cifras que la inteligencia artificial considera “de la suerte” para la Lotería de Boyacá. | Foto: Getty Images

Entre tradición y esperanza

La Lotería de Boyacá no solo es un juego de azar, sino una tradición que, desde hace décadas, forma parte de la cultura popular.

Cada sábado por la noche, miles de personas esperan ansiosas el sorteo, con la ilusión de que la suerte toque a su puerta. Aunque la inteligencia artificial no puede garantizar una victoria, para muchos jugadores representa una herramienta adicional para soñar con el tan esperado “golpe de suerte” que podría transformar sus vidas.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de Semana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Periodista de RCN, que lloró en vivo por Miguel Uribe Turbay, se defendió de las críticas: “Me ganó el dolor”

2. Así quedaron los partidos de ida de los octavos de final de Copa Libertadores

3. Aterrador testimonio de esposa embarazada de jugador de la NBA tras ser atacada por un tiburón: “No quiero morir”

4. Cancillería se pronuncia sobre residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua: “No fue consultada ni autorizada por este Ministerio”

5. Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’ compartió una experiencia “horrible” que vivió cuando trabajó en un restaurante

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de BoyacáSuertePrediccionIAChance

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.