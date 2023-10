Los peligros que tiene dormirse en un carro con las ventanas cerradas

Es común observar a usuarios que optan por tomar una siesta dentro de sus automóviles, especialmente cuando se sienten cansados y no están en plenas condiciones para seguir conduciendo. Tomarse un breve descanso en el interior del vehículo no está mal y puede ser una medida sensata para garantizar la seguridad en el camino. Sin embargo, existe una preocupación legítima en términos de seguridad en lo que respecta a dormir en el automóvil con las ventanas cerradas.

Es fundamental que los usuarios comprendan que dormir en un automóvil con las ventanas cerradas conlleva un riesgo significativo en términos de ventilación y calidad del aire. Esta práctica no es muy recomendable, ya que la falta de flujo de aire puede tener consecuencias potencialmente peligrosas.

Dormir en un carro no es una solución sostenible ni cómoda para descansar. | Foto: Getty Images

Recomendaciones para tomar una siesta en el carro