Existen muchas teorías sobre el carro Renault 4 de color amarillo que está sobre la vía al municipio de Zapatoca en el departamento de Santander, a unas dos horas de la ciudad de Bucaramanga.
Desde hace varios años, este punto se ha vuelto turístico por cientos de personas que llegan hasta esa zona para tomarse una foto con el peculiar vehículo que aparece inclinado.
Sin embargo, en registros de internet hay poca información sobre el origen de quien se le ocurrió poner ese carro sobre la gigante roca que está sobre un costado de la vía.
Algunos dicen que antes de ese Renault 4 había otro vehículo clásico de marca DeSoto de color azul y que supuestamente lo habían puesto en ese lugar como protesta porque no lo dejaban usar.
Otras versiones apuntan a que, al parecer, tres personas fueron quienes reemplazaron el DeSoto por el Renault 4, mientras que otro rumor dice que un comerciante santandereano fue quien puso su carro amarillo ahí debido a que estaba cansado por no tener dónde parquearlo.
Debido a que estos son simples rumores sin algún fundamento de base, un usuario de Facebook que aparece como Juan Tamayo Viajero y que hace recorridos por diferentes partes de Colombia donde muestra sus viajes en sus redes sociales, habría encontrado la respuesta más concreta.
“Según la historia real, dicen que era un carro que traía cosas de Bucaramanga para vender. Se le fundió el motor y prendió candela. Y entonces, a últimas, el man lo dejó ahí tirado”, dijo un habitante de Zapatoca a Tamayo.
El hombre cuenta que, a raíz de ese incidente, los conductores de camiones de Zapatoca decidieron subir el vehículo hasta la cima de la roca.
“Fue una comitiva de todos los choferes que manejan para Zapatoca. Ellos subieron el carro allá en la roca. Esa es la historia del carro de Zapatoca”, puntualizó el ciudadano.