Los próximos lanzamientos que prepara Apple tras presentar su iPhone 14

Apple tendría planeada la actualización de algunos de sus equipos, como los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con procesadores M2, pero dada su relevancia en el catálogo de la compañía, el analista de Bloomberg Mark Gurman señala que puede no haber un gran evento como con los iPhone 14.

De aquí hasta finales de año se espera que Apple presente nuevos Mac mini con los procesadores M2 y M2 Pro, los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con procesadores M2 Pro y M2 Max, así como nuevos iPad Pro de 11 y 12 pulgadas con el chip M2 y un nuevo Apple TV con A14.

Estos dispositivos no son “una novedad importante” para la compañía. Lo más esperado, entiende Gurman, es el ordenador Mac Pro con procesador M2, pero no cree que se lance hasta el próximo año, como recoge en su boletín Power On.

Por todo ello, el analista considera que no habrá más eventos de presentación a ejemplo del de los iPhone 14 a principios de septiembre. Las novedades de la marca antes de que inicie 2023, por el contrario, se anunciarían en notas de prensa, actualizaciones en la web y encuentros contados con periodistas.

Apple corrige el problema en cámara de iPhone 14 Pro

El pasado viernes 23 de septiembre, Apple informó que lanzó la actualización de software que corrige el fallo de la cámara en iPhone 14 Pro cuando se usa con aplicaciones de redes sociales como Instagram o TikTok, así como las notificaciones por ‘copiar y pegar’ elementos entre apps.

La actualización iOS 16.0.2 ya está disponible con una serie de correcciones y de parches de seguridad que los usuarios ya pueden instalar en sus teléfonos iPhone desde el modelo iPhone 8 en adelante.

Uno de los fallos que corrige tiene que ver con la cámara de los iPhone14 Pro. En concreto, soluciona el problema de las vibraciones que algunos usuarios experimentaron al emplear aplicaciones de redes sociales.

Este fallo movía la cámara y hacía que las imágenes capturadas con la cámara interna de las apps aparecieran borrosas.

También actúa sobre las notificaciones que iOS ha empezado a mostrar a la hora de hacer un ‘copia y pega’ entre aplicaciones, y que en algunos casos se repetía constantemente. Y para los teléfonos Phone X, iPhone XR y iPhone 11, soluciona un fallo que afectaba a la pantalla táctil, que no obtenían respuesta en algunas entradas.

iPhone 14 sale al mercado con una falla en iOS 16

En los últimos días, Apple confirmó que existe una falla en iOS 16 que podría afectar la correcta activación de los nuevos iPhone 14 a través de una red wifi abierta. De igual manera, la compañía de Cupertino (California, EE. UU.) y ha asegurado que está investigando las causas del problema.

La compañía de la ‘manzana mordida’ reconoció la existencia de la falla al exponer la situación mediante una comunicación que fue emitida a nivel interno en la empresa y que fue expuesta por ‘MacRumors,’ portal especializado en temas relacionados con Apple.

En dicha comunicación se indica que dicho error puede “impactar en la activación de dispositivos en redes wifi abiertas”.

En la comunicación que fue expuesta por el medio digital, también se indica que mientras se logra detectar el origen de la falla, Apple ha sugerido conectar un iPhone a un Mac o a otro PC con iTunes, para lograr realizar de manera exitosa el proceso de activación inicial del teléfono inteligente.

De igual manera, la empresa de tecnología reconoció que por el momento carece de una medida que ayude a solucionar de manera oficial el problema con su sistema operativo; por lo tanto, aún se estaría desarrollando un parche que corrija la falla.

Agregado a esto, Apple ha subrayado en su sitio web de soporte técnico que la eventual actualización oficial que solucionaría el problema, también podría ayudar a solucionar otras fallas que los usuarios de un iPhone 14 podrían experimentar cuando intenten activar iMessage y Facetime.

