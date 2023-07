¿Los Simpsons predijeron el nuevo logo de Twitter?

Ya es bien conocido que Elon tiene una fijación por dicha letra, pues la ha utilizado para nombrar la mayoría de sus creaciones y negocios como SpaceX, su sitio x.com el cual ahora se llama PayPal. Incluso, su gusto por la letra X ha llegado tan lejos que a su último hijo le quería poner X Æ A-12, pero como no estaba incluido en el alfabeto inglés, él y su pareja se vieron obligados a cambiarlo.

¿El logo de Twitter apareció en Los Simpsons?

Al parecer en el presente año, los muñecos amarillos lo hicieron otra vez: luego de la modificación del logo, una imagen en la misma red social de la cuenta Everything Out of Context (@EverythingOOC) tomó fuerza y se hizo viral. En ella Homero está sujetando un smartphone en la mano, y en él se observa una bandeja de entrada común y corriente, pero en ella resalta el logo e la X, tal cual fue revelado por Elon Musk.