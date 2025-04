Los verdaderos riesgos que hay detrás de conectar una memoria USB a un cargador de celular

¿Es peligroso conectar una memoria USB a un cargador de teléfono?

De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, llevar a cabo esta acción no representa un riesgo inmediato, ya que ni el cargador ni el dispositivo conectado sufrirán daños. No obstante, el cargador no podrá desempeñar su función habitual, ya que está fabricado exclusivamente para suministrar energía, y no para transmitir datos o información.