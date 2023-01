Malas noticias para quienes tienen una Nintendo Switch, su fabricante confirma delicado problema en la consola

Nintendo ha informado a los usuarios de Nintendo Switch de que los cambios bruscos del tiempo y las bajas temperaturas pueden provocar condensación en el aparato y estropearlo, por lo que ha explicado cuál es el procedimiento para evitar que esto suceda.

La condensación es el proceso por el cual la materia que se encuentra en forma gaseosa pasa a la forma líquida debido a la alteración de la temperatura, de modo que se pueden acumular pequeñas gotas de agua en ciertas superficies.

La compañía nipona no ha dado detalles acerca de cómo se produce este cambio de materia en su consola, pero ha compartido una imagen en la que muestra gotas de agua en la pantalla de la Nintendo Switch, por lo que avisa de que esto puede afectar al panel del dispositivo.

Nintendo Switch, consola portátil de la compañía japonesa. - Foto: Instagram oficial de Nintendo

En caso de producirse este fenómeno, Nintendo recomienda apagar el dispositivo y “colocarlo en una habitación cálida hasta que las gotas de agua se sequen”, según ha comentado a través de Twitter.

Para apagar la alimentación de la máquina y evitar el riesgo de que se estropee, se debe presionar el botón de encendido durante unos tres segundos, para mostrar el menú de encendido. Para apagarla por completo, se debe seleccionar ‘Opciones de energía’ y, a continuación, ‘Apagar’.

Nintendo ha recordado que se debe guardar el ‘software’ antes de apagar la consola, ya que cualquier dato que no se haya guardado con anterioridad se perderá.

Nintendo Switch, la consola portátil más potente que tiene la compañía japonesa. - Foto: Instagram oficial de Nintendo

Top de los videojuegos más esperados del 2023

Pese a que el año pasado ofreció grandes lanzamientos con entregas como God of War: Ragnarok, Elden Ring y Horizon Forbidden West, este 2023 promete ser un año más muy importante para los fanáticos de los videojuegos. En el transcurso de los próximos 12 meses llegarían a las manos de los jugadores varios de los títulos más esperados en los últimos años.

Las próximas novedades de la industria no solo llegarán para las nuevas generaciones de videojugadores, también habrá lanzamientos para veteranos con algunos remakes que actualizan exitosas entregas de años atrás.

Videojuegos más esperados del 2023

Dead Space Remake

Este es uno de los remakes más esperados por los fanáticos de los videojuegos de horror, puesto que en su momento esta entrega representó uno de los juegos más aterradores de los últimos tiempos. Dead Space llegó a la Xbox 360 y PlayStation 3 como una evolución para el género survival horror y su primera entrega está considerada una experiencia que genera angustia y terror en los jugadores.

EA ha asegurado que este remake se ha enfocado en optimizar la calidad gráfica y sonora del juego para brindar escenarios más aterradores, sin llegar a alterar la jugabilidad original del título.

Imagen promocional de Dead Space, nuevo videojugo de EA Games. - Foto: Foto oficial de EA Games / suministrada a la prensa

Star Wars Jedi: Survivor

Este juego llega como la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order y por ello es uno de los juegos más esperados para este año, debido a que la primera entrega de la saga revitalizó los títulos basados en Star Wars al ofrecer una historia original atractiva con personajes carismáticos. Además de contar con un sistema de combate y exploración que permite aprovechar las habilidades con el sable de luz y los poderes de la fuerza contra diferentes tipos de enemigos.

Cal Kestis tendrá una segunda aventura en donde continuará con su viaje para intentar restaurar la orden Jedi, tras ser destruida por el imperio galáctico.

Marvel’s Spider-Man 2

Esta secuela representa la continuidad de una aventura que cautivó a los fans de héroe ‘arácnido’, quienes quedaron más que satisfechos por el trabajo realizado por Insomniac Games al ofrecer una experiencia mucho más realista mientras se controla Spider-Man. La gran novedad de esta entrega será que el jugador tendrá una aventura que conectará la historia de Peter Parker y Miles Morales, como dos superhéroes que deberán enfrentar una poderosa amenaza que atacará a Nueva York.

Resident Evil 4 Remake

Este también es uno de los remakes más esperados por cientos de jugadores, quienes años atrás encontraron en Resident Evil 4 el mejor juego de toda la saga. En esta entrega, Leon S. Kennedy emprende un peligroso viaje para rescatar a la hija del presidente de Estados Unidos, mientras enfrenta a nuevas criaturas que son creadas con una extraño virus.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La secuela de Breath of the Wild es un juego que aún no ha salido al mercado y muchos ya lo nominan como candidatos al ‘juego del año’, esto debido al arrasador éxito que tuvo el primer juego.

Tears of the Kingdom promete ser un espectacular juego de mundo abierto que brindará muchas horas de aventura, exploración y una trama que cautivará a los fans de la saga de Zelda.

Starfield

Pese a que la fecha de lanzamiento de Starfield sigue siendo un completo misterio, se sabe que el nuevo exclusivo para Xbox, desarrollado por Bethesda, ofrecerá una aventura espacial llena de toques de RPG, acción y disparos.

Diablo IV

Sin duda alguna, Diablo es una de las franquicias más queridas en la historia de los videojuegos y por ello su cuarta entrega marca un evento muy importante para su comunidad de fans, quienes esperan ver una aventura épica con ofrecer gráficos increíbles, jugabilidad digna de los mejores juegos de rol y una historia oscura e inquietante.

Final Fantasy XVI

La nueva entrega de Square Enix promete ser una revolución para género JRPG, al presentar un escenario mucho más oscuro con diseños medievales, grandes cinemáticas de acción y combates que demandan más estrategia que fuerza bruta.

Hogwarts Legacy

Este juego promete ser una carta de amor para los fans Harry Potter al ofrecer la posibilidad de vivir la experiencia de ser un estudiante de la academia Hogwarts, por lo que se podrá vivir una mágica aventura propia en función de la trama que ofrece esta entrega.

*Con información de Europa Press.