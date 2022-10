Meta anunció que sus ganancias cayeron al más del 50% y sus acciones se desploman en un 17%

Este miércoles, 26 de octubre, se conoció que las acciones de Meta en este 2022 continúan en caída de libre, ya que en la última negociación la compañía tecnológica emitió que sus acciones cayeron en un 17%.

En ese orden de ideas, Meta pronosticó que para el cuarto trimestre se quedará muy por debajo de las expectativas de ganancias en Wall Street.

Ahora bien, la razón principal de estas pérdidas se debe a una desaceleración en el gasto publicitario en línea. Asimismo, su competidores más directos como TikTok y compañías como Apple con su actualización de privacidad de iOS, han hecho que Meta registre trimestres consecutivos de disminución de ingresos, razón por la cual se espera una tercera caída consecutiva en el cuarto trimestre.

En ese sentido, Meta manifestó que los ingresos para el mencionado trimestre serán de 30.000 millones a 32.500 millones de dólares. Asimismo, los ingresos cayeron cayeron en un 4% en el tercer trimestre, mientras que los costos y gastos aumentaron en un 19%, es decir 22.100 millones de dólares.

Además, los ingresos operativos disminuyeron un 46%, razón por la cual el margen operativo se hundieron en un 20%. De igual manera, los ingresos netos de Meta cayeron en un 52%, es decir, 4.400 millones de dólares.

“Mantener algunos equipos planos en términos de plantilla, reducir otros e invirtiendo en el crecimiento de la plantilla son nuestras prioridades más altas, aseveró la compañía. Además, agregaron: “Como resultado, esperamos que la plantilla a fines de 2023 esté aproximadamente en línea con los niveles del tercer trimestre de 2022″

Por otra parte, Meta afirmó que actualmente tiene 197 millones de usuarios activos en Canadá y Estados Unidos, afirmando que la mayor parte de sus ingresos provienen de América del Norte.

Finalmente, Meta afirmó que otra de las razones es de una posible recesión económica, ya que según ellos, esto lleva a que las empresas reduzcan drásticamente sus campañas publicitarias y marketing.

Mark Zuckerberg anunció una nueva alianza con Microsoft, ¿de qué se trata?

En el evento Connect donde Marck Zuckerberg, CEO de Meta, hizo un repaso de los nuevos lanzamientos y alianzas que vendrán en el futuro próximo.

En primera medida, Zuckerberg anunció las gafas Oculus Quest 2, las cuales llegan a reforzar el metaverso, el cual fue anunciado la edición anterior. “Tras un año del anuncio, hay más gente construyendo apps, más compañías entrando al metaverso. El futuro no está muy lejos, lo estamos viviendo ahora. Estamos construyendo nuevos mundos”, manifestó Zuckerberg.

Asimismo, con esta nueva realidad virtual se podrá visitar sitios majestuosos y lugares comunes que deseen los usuarios, como, por ejemplo, lugares para hacer ejercicio. Además, explicó que las experiencias podrán ser más colaborativas y tienen un 75% más contraste en la imagen, un diseño más serio y tendrá un precio de 1.500 dólares.

No obstante, lo que llamó más la atención fue la nueva unión de Meta con Microsoft, ya que todos los servicios de la multinacional tecnológica, es decir, Teams, Word, Excel, PowerPoint estarán disponibles en realidad virtual.

Del mismo modo, Zuckerberg afirmó que trabajarán con la compañía Ryan Ban para potenciar las gafas inteligentes que tienen a disposición, donde esperan tomar fotografías, grabar videos y escuchar música en conexión con Spotify.

De igual manera, los nuevos avatares que tendrá Meta para Instagram, Facebook, WhatsApp y Zoom traerán más emociones y expresiones mucho más cercanas a la realidad. Asimismo, pasarán a tener brazos, tronco y piernas.

Por último, el CEO de Meta anunció que los videojuegos Iron Man, Among Us y uno inspirado en The Walking Dead llegarán al metaverso y podrán ser disfrutados con las nuevas gafas Oculus, las cuales salieron al mercado el 25 de octubre.