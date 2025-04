Meta da un giro y empieza a desarrollar una versión nativa de Instagram para iPad tras años de espera

Meta ha iniciado el desarrollo de una aplicación nativa de Instagram para dispositivos iPad, con el objetivo de ofrecer a los usuarios una experiencia optimizada para la visualización de imágenes y vídeos en estos dispositivos. Actualmente, la única manera de acceder a la red social desde un iPad es mediante una versión diseñada para iPhone, opción que no ofrece una experiencia de usuario satisfactoria, ya que la relación de pantalla entre un ‘smartphone’ y una tableta es distinta, lo que resulta en una mala adaptación del contenido y una calidad de visualización inferior.

A pesar de la falta de una experiencia optimizada en iPad, Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram, señaló en marzo de 2022 que no había suficientes usuarios para justificar que el desarrollo de una versión para tabletas de Apple fuera una prioridad para la compañía. Esta postura fue reiterada en 2023, cuando Mosseri explicó que aún no era una prioridad para Meta. Sin embargo, fuentes vinculadas al proyecto han indicado que la compañía ha comenzado a trabajar en una aplicación nativa de Instagram para iPad, según informó The Information y recogió Engadget.