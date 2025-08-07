Misterio resuelto: para esto sirven los botones de colores en el control de su televisor Smart TV

Durante años, los botones de colores en los controles remotos de los televisores inteligentes han generado dudas entre los usuarios. Aunque forman parte habitual de estos dispositivos, su utilidad específica no siempre es evidente a simple vista.

Muchos los ignoran por completo, otros presionan alguno por curiosidad y hay quienes pasan años sin saber qué ocurre al tocarlos. Sin embargo, estas teclas cumplen funciones clave dentro del sistema operativo de los televisores modernos, y su uso puede mejorar notablemente la experiencia frente a la pantalla.

Una incógnita común en muchos hogares

Lejos de ser adornos o simples atajos genéricos, los botones rojo, verde, amarillo y azul han sido incorporados con propósitos concretos, aunque su aplicación puede variar ligeramente, según la marca o el modelo del televisor.

Rojo, verde, amarillo y azul: cada botón del control del televisor cumple un propósito concreto. | Foto: Getty Images

El botón rojo está asociado principalmente con tareas de grabación. Su uso permite iniciar la captura de lo que se muestra en pantalla y pausar la reproducción actual. Además, puede utilizarse para programar grabaciones, ideal para quienes no quieren perderse un programa en directo.

Por su parte, el botón verde cumple funciones relacionadas con el sonido y la accesibilidad. En muchos casos permite activar subtítulos o habilitar el lenguaje de señas, si está disponible. Asimismo, en otros modelos suele funcionar para reanudar contenido que haya sido pausado.

Más allá del color: accesos rápidos y funcionalidades útiles

El amarillo, está diseñado para ofrecer información adicional. Al presionarlo, el usuario puede acceder a detalles del programa en emisión, como la sinopsis o su duración. También es común que este botón permita modificar la escritura en el teclado virtual del televisor, alternando entre letras mayúsculas y minúsculas.

Finalmente, el botón azul suele estar vinculado a accesos rápidos dentro del sistema del televisor. En la mayoría de los casos, se utiliza para abrir la configuración del dispositivo o ejecutar ciertas aplicaciones directamente, si el fabricante así lo ha configurado.

El misterio de los botones de colores en los Smart TV ha sido aclarado tras años de confusión. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante tener en cuenta algunas de las funciones asignadas a los botones de colores, que pueden variar según la marca y el modelo del televisor. Aunque muchas compañías mantienen una estructura similar, algunos fabricantes personalizan estos accesos rápidos de acuerdo con su propio sistema operativo o interfaz de usuario.

Un recurso poco aprovechado con múltiples ventajas

Estos botones representan una herramienta útil para personalizar y optimizar el uso del Smart TV, aunque siguen siendo ignorados por muchos usuarios.