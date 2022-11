“Modo ignorado” de WhatsApp: ¿qué es y cómo activarlo?

WhatsApp sigue trabajando en nuevos cambios en su plataforma, esto con el ánimo de mejorar las funciones que ya tiene la aplicación o incorporar nuevas herramientas para los usuarios.

En ese orden de ideas, la aplicación más importante de mensajería instantánea y que hace parte de Meta, ya tiene a su disposición el “modo ignorado”, el cual tiene como objetivo hacer que el celular no suene a cada momento.

Ahora bien, con los siguientes pasos puede activar el “modo ignorado”, el cual ha tomado mucha fuerza en las demás redes sociales.

Ingresar a WhatsApp.

Pulsar la conversación donde se quiere activar el “modo ignorado”.

Acto seguido, pulsar la foto de perfil.

Luego, seleccionar la opción ‘Silenciar’ y activar el ‘Por siempre’.

De esa manera, cuando el usuario reciba un mensaje, ya no recibirá ninguna notificación, que en ciertas oportunidades se puede volver bastante molesta para las personas.

Cabe mencionar que en los próximos días, cualquier grupo de WhatsApp que supere el número de 256 integrantes, serán silenciados automáticamente.

Por otra parte, la aplicación ha lanzado una nueva actualización en la que se integra en la aplicación la opción del “modo de cámara”

Gracias a esta característica, la app ha realizado un rediseño en la función de cámara que cuenta la aplicación, al agregar nuevos íconos que brindan acceso a un modo de foto y video.

De acuerdo con WABetaInfo, portal especializado en filtrar novedades de WhatsApp, gracias a este nuevo diseño el usuario contará con la posibilidad de cambiar rápidamente entre el modo de fotografía y el modo de video. Cabe recordar que en versiones anteriores de la aplicación, cuando el usuario deseaba captar un video, era necesario mantener presionado el botón para tomar una foto y así se iniciaba la grabación.

Pero gracias a este cambio el usuario no tendrá que mantener pulsado el botón para grabar un video, solo basta con activar el modo video. De esta manera se facilitará la captura de un videoclip.

Cabe señalar que, por ahora, esta novedad solo se encuentra presente en la última edición de WhatsApp Beta (versión 2.22.24.21) para dispositivos Android. Por lo tanto, se trata de una característica que está disponible para un grupo de usuarios beta tester de la app.

Sin embargo, el hecho de que esta novedad se encuentre en la versión beta del servicio de mensajería instantánea indica que esta opción podría ser incorporada en la app oficial en una eventual actualización.

No obstante, WhatsApp aún no he emitido un pronunciamiento oficial sobre su nuevo “modo cámara” y por ello no es posible establecer la fecha en la que sea incorporado en la plataforma.

También es importante señalar que esta no es la única novedad en la que la app de mensajería instantánea de Meta se encuentra trabajando. WABetaInfo también reveló que el servicio se encuentra realizando una serie de cambios en su versión para iPhone.

WhatsApp lanzó su propio bloc de notas para guardar mensajes

La aplicación agregó una de sus características más esperadas; se trata de la posibilidad de enviar mensajes entre el mismo usuario, la cual ha sido nombrada como ‘bloc de notas’.

Cabe mencionar que los usuarios antes debían recurrir a la creación de un grupo de dos personas, especialmente con una persona de confianza; sin embargo, este debía ser eliminado, con el objetivo de dejar el grupo solo y así poder usar el chat de forma personal.

Ahora bien, para acceder a esta nueva función de WhatsApp, lo primero que se debe hacer es ingresar a la Play Store o la App Store y descargar la última versión de la aplicación. Acto seguido, ingresar la aplicación y pulsar el botón verde para ver los contactos, los cuales se encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla.

De igual manera, aparecerán tres opciones, las cuales son: ‘Nuevo grupo’, ‘Nuevo contacto’ y ‘Nueva comunidad’, asimismo, aparecerán los contactos de la aplicación. En ese sentido, se podrá ver el nombre del usuario de WhatsApp, acompañado del siguiente texto: “Envía mensajes a este mismo número”.

Finalmente, el usuario podrá enviar fotos, videos o audios importantes. Asimismo, puede servir para tomar apuntes de cosas que se deben planear con un buen tiempo para no ser olvidadas.