WhatsApp tendrá un nuevo ‘modo cámara’: ¿afectará a los amantes de las fotos?

WhatsApp continúa trabajando en implementar nuevos cambios en su plataforma, esto con el ánimo de mejorar las funciones que ya tiene aplicación o incorporar nuevas herramientas para los usuarios.

En el marco de esta iniciativa, el popular servicio de mensajería instantánea ha lanzado una nueva actualización en la que se integra en la aplicación la opción del ‘modo de cámara’.

Gracias a esta característica, la app ha realizado un rediseño en la función de cámara que cuenta la aplicación, al agregar nuevos íconos que brindan acceso a un modo de foto y video.

De acuerdo con WABetaInfo, portal especializado en filtrar novedades de WhatsApp, gracias a este nuevo diseño el usuario contará con la posibilidad de cambiar rápidamente entre el modo de fotografía y el modo de video. Cabe recordar que en versiones anteriores de la aplicación, cuando el usuario deseaba captar un video, era necesario mantener presionado el botón para tomar una foto y así se iniciaba la grabación.

Pero gracias a este cambio el usuario no tendrá que mantener pulsado el botón para grabar un video, solo basta con activar el modo video. De esta manera se facilitará la captura de un videoclip.

WhatsApp agregó un nuevo 'modo cámara', que permite grabar videos de forma más sencilla. - Foto: Captura de pantalla de WaBetaInfo

Cabe señalar que, por ahora, esta novedad solo se encuentra presente en la última edición de WhatsApp Beta (versión 2.22.24.21) para dispositivos Android. Por lo tanto, se trata de una característica que está disponible para un grupo de usuarios beta tester de la app.

Sin embargo, el hecho de que esta novedad se encuentre en la versión beta del servicio de mensajería instantánea indica que esta opción podría ser incorporada en la app oficial en una eventual actualización.

No obstante, WhatsApp aún no he emitido un pronunciamiento oficial sobre su nuevo ‘modo cámara’ y por ello no es posible establecer la fecha en la que sea incorporado en la plataforma.

También es importante señalar que esta no es la única novedad en la que la app de mensajería instantánea de Meta se encuentra trabajando. WABetaInfo también reveló que el servicio se encuentra realizando una serie de cambios en su versión para iPhone.

WhatsApp acaba de enviar una nueva actualización para iOS

Mark Zuckerberg anunció que la función de ‘Comunidades’ para WhatsApp incorporaría la herramienta de encuestas en los chats de la plataforma, ahora la app ha lanzado una actualización que permite generar encuestas en la versión oficial para iOS.

Este cambio fue incorporado en la actualización de WhatsApp para iOS 22.23.76, disponible en la App Store, con ello se habilita la herramienta para generar una pregunta de respuesta múltiple en las conversaciones de la aplicación.

¿Cómo crear una encuesta en WhatsApp para iOS?

Para poder emplear esta opción desde un iPhone, es necesario que el usuario cuente con la última versión de WhatsApp en su dispositivo, posteriormente debe ingresar a un chat en la app (individuales como grupal) y luego debe pulsar el ícono de compartir. De inmediato, debe aparecer en pantalla la opción de “encuestas”, la cual hace posible generar la pregunta debe ser contestada por los contactos del usuario.

WhatsApp lanzó una actualización para los usuarios de iPhone. - Foto: Captura de pantalla de WaBetaInfo

De modo que al seleccionar la función, la plataforma generará una pregunta de opción múltiple que será construida en función de las respuestas que el usuario defina, por lo que los integrantes del grupo solo deben elegir la alternativa que más les agrade y pulsar en el botón ‘votar’.

Al realizar estos pasos, cada usuario podrá participar en la encuesta propuesta por su creador y a medida que los integrantes del chat elijan una opción, en pantalla se mostrará un gráfico que evidencia cuál es la respuesta que mayor preferencia ha tenido.