Tecnología

Murió Vince Zampella, el multimillonario creador del videojuego ‘Call of Duty’; esta sería la causa de su muerte

Un trágico accidente en California terminó con la vida de un referente del desarrollo de videojuegos.

David Alejandro Rojas García

22 de diciembre de 2025, 11:34 p. m.
El creador de varias franquicias emblemáticas falleció el fin de semana, según medios estadounidenses.
El creador de varias franquicias emblemáticas falleció el fin de semana, según medios estadounidenses.

La industria global de los videojuegos amaneció de luto tras conocerse la muerte de Vince Zampella, una de las figuras más influyentes detrás de algunos de los títulos más exitosos de las últimas décadas.

El desarrollador y empresario, reconocido por su papel clave en la creación de Call of Duty, falleció en un trágico hecho ocurrido en California, noticia que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Medios estadounidenses confirmaron que el deceso se produjo durante el fin de semana y que estuvo relacionado con un siniestro vial, lo que provocó una oleada de mensajes de despedida por parte de colegas, seguidores y referentes del sector.

Un accidente que apagó a uno de los grandes nombres del gaming

De acuerdo con reportes difundidos este lunes, Vince Zampella perdió la vida en un choque ocurrido el domingo mientras conducía un Ferrari por una vía ubicada al norte de Los Ángeles. La información fue revelada inicialmente por la cadena NBC4, que detalló que el accidente terminó siendo fatal para el creador de videojuegos.

El responsable de franquicias que dominaron el mercado global murió luego de un accidente registrado en California.
La trayectoria de uno de los desarrolladores más exitosos del sector se vio truncada tras un siniestro vial reportado por la cadena NBC4. Foto: Getty Images

Zampella estaba al frente de estudios que marcaron un antes y un después en el entretenimiento digital. Su trabajo dio origen a franquicias que no solo lideraron ventas, sino que también definieron el rumbo de los juegos de acción en consola y PC, convirtiéndolo en uno de los empresarios más exitosos del sector.

Zampella era conocido por ser el cocreador de la franquicia Call of Duty, en 2003, y fundador de Respawn Entertainment, el estudio responsable de los juegos Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi.

El legado creativo y las reacciones tras su fallecimiento

La noticia generó una fuerte reacción en la comunidad internacional. Geoff Keighley, presentador de The Game Awards, expresó su tristeza en redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó. En su cuenta oficial de X escribió:

“No puedo creer que esté escribiendo esto.

Vince Zampella, un titán de la industria de los videojuegos, cocreador de Call of Duty y cofundador de Respawn Entertainment, además de un querido amigo, murió en un accidente automovilístico ayer en Los Ángeles".

Horas más tarde, Keighley compartió otro recuerdo personal sobre su relación con el desarrollador y su impacto creativo:

“Hace 16 años, Vince Zampella y yo charlamos sobre el desarrollo de Call of Duty: Modern Warfare 2 en Infinity Ward para GTTV; en muchos sentidos, el MW2 original sigue siendo el juego definitivo de Call of Duty. Aquí está el clip. Descanse en paz, Vince”.

*Con información de AFP.

