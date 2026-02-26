Ciencia

NASA confirma falla técnica que aplaza el esperado e histórico sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna

La decisión implica nuevos retrasos para la muy esperada misión Artemis 2.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
26 de febrero de 2026, 7:50 a. m.
Más de 50 años después, astronautas volverían a orbitar la Luna.
Más de 50 años después, astronautas volverían a orbitar la Luna. Foto: NurPhoto via Getty Images

La NASA lleva a cabo este miércoles el traslado de su imponente cohete lunar SLS a su hangar para reparaciones, después de que problemas técnicos llevaron a posponer el despegue de la primera misión tripulada de sobrevuelo a la Luna en más de 50 años.

La agencia espacial estadounidense dijo que retiraría de la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, su cohete SLS de 98 metros luego de que los equipos detectaran fallos con el flujo de helio.

La simulación de abastecimiento marcará el rumbo del viaje orbital.
Ingenieros evaluarán el cohete en una jornada decisiva en Florida. Foto: NASA

La decisión implica nuevos retrasos para la muy esperada misión Artemis 2, que durará aproximadamente 10 días y llevará a tres estadounidenses y un canadiense a volar alrededor del satélite terrestre.

El viaje es considerado un paso enorme hacia el objetivo de que los estadounidenses vuelvan a pisar la superficie lunar, una meta anunciada por el presidente Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021).

Tecnología

Starlink disponible en los celulares: así puede acceder gratis a una conexión estable y sin interrupciones

Tecnología

Algo se retuerce bajo el hielo: científicos revelan qué se oculta en las profundidades heladas de Groenlandia

Tecnología

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: su cuenta de Instagram podría ser hackeada en segundos con solo hacer clic

Tecnología

Si se quedó sin internet, antes de conectarse a una nueva red wifi, preste atención a este mensaje para evitar ser hackeado

Tecnología

Científicos advierten que así debemos prepararnos para el fenómeno astronómico “más notable” del año que ocurrirá el 28 de febrero

Tecnología

El ingenioso enchufe que es tendencia y promete cambiar por completo la forma en que conecta sus electrodomésticos en el hogar

Tecnología

¿Miedo arqueológico? El misterio de la tumba del primer emperador chino, sellada por más de 2000 años, que nadie quiere abrir

Tecnología

Científicos de la Nasa hacen importante anuncio sobre un evento sin precedentes que se podría presenciar en abril

Tecnología

Nasa halló compuestos para la vida en el espacio: 3I/ATLAS no era un simple cometa

Tecnología

Nasa pide prepararse para el 6 de marzo: fecha en que podría cambiar la historia de la humanidad tras décadas

Científicos advierten que así debemos prepararnos para el fenómeno astronómico “más notable” del año que ocurrirá el 28 de febrero

El director de la agencia espacial, Jared Isaacman, ya había anunciado durante el fin de semana que el despegue de la misión queda aplazado al menos hasta abril debido a investigaciones técnicas y reparaciones necesarias.

La NASA señaló que se espera que el trayecto de regreso del cohete SLS y la nave espacial Orion al Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy, situado a varios kilómetros de la plataforma de lanzamiento, dure alrededor de 12 horas.

La NASA retirará de la plataforma de lanzamiento el cohete SLS y la nave Orión de la misión Artemis II.
La NASA retirará de la plataforma de lanzamiento el cohete SLS y la nave Orión de la misión Artemis II. Foto: Getty Images

Se espera que, durante Artemis 2, la tripulación orbite el satélite natural de la Tierra sin alunizar y pruebe el equipo como preparación para la siguiente misión, Artemis 3, que marcaría el regreso de los estadounidenses a la superficie de la Luna con el objetivo de establecer una presencia duradera.

La misión se desarrollará en el contexto de la competencia espacial entre Estados Unidos y China, dos potencias rivales que aspiran a enviar humanos al satélite y establecer allí una base en los próximos años.

*Con información de AFP.

Más de Tecnología

Es posible acceder a este beneficio para tener acceso al internet satelital.

Starlink disponible en los celulares: así puede acceder gratis a una conexión estable y sin interrupciones

El glaciar Russell, en el oeste de Groenlandia, una de las salidas visibles de la vasta capa de hielo cuyo interior aún guarda procesos poco comprendidos.

Algo se retuerce bajo el hielo: científicos revelan qué se oculta en las profundidades heladas de Groenlandia

El fraude en línea se ha convertido en un problema de alcance mundial, debido al creciente número de personas afectadas por el delito informático.

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: su cuenta de Instagram podría ser hackeada en segundos con solo hacer clic

Por qué tu celular Android puede advertirte sobre algunas redes wifi.

Si se quedó sin internet, antes de conectarse a una nueva red wifi, preste atención a este mensaje para evitar ser hackeado

La alineación de los planetas podrá verse en el mes de enero

Científicos advierten que así debemos prepararnos para el fenómeno astronómico “más notable” del año que ocurrirá el 28 de febrero

Permiten personalizar la distribución sin hacer obras ni modificar la instalación eléctrica.

El ingenioso enchufe que es tendencia y promete cambiar por completo la forma en que conecta sus electrodomésticos en el hogar

Los especialistas prefieren no abrirla, guiados tanto por criterios científicos como por el respeto hacia su valor histórico.

¿Miedo arqueológico? El misterio de la tumba del primer emperador chino, sellada por más de 2000 años, que nadie quiere abrir

Conductores de aplicaciones de transporte se verían afectados por proyecto radicado por el Gobierno.

¿Son seguras las aplicaciones de transporte? Los trucos secretos que puede activar para salvarse del ‘paseo millonario’

Apple refuerza el control de edad en App Store ante presión legislativa.

App Store exigirá verificación de edad para descargar aplicaciones para adultos: estos son los países donde aplicará la medida

Noticias Destacadas