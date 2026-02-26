NASA confirma falla técnica que aplaza el esperado e histórico sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna

La NASA lleva a cabo este miércoles el traslado de su imponente cohete lunar SLS a su hangar para reparaciones, después de que problemas técnicos llevaron a posponer el despegue de la primera misión tripulada de sobrevuelo a la Luna en más de 50 años.

La agencia espacial estadounidense dijo que retiraría de la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, su cohete SLS de 98 metros luego de que los equipos detectaran fallos con el flujo de helio.

Ingenieros evaluarán el cohete en una jornada decisiva en Florida. Foto: NASA

La decisión implica nuevos retrasos para la muy esperada misión Artemis 2, que durará aproximadamente 10 días y llevará a tres estadounidenses y un canadiense a volar alrededor del satélite terrestre.

El viaje es considerado un paso enorme hacia el objetivo de que los estadounidenses vuelvan a pisar la superficie lunar, una meta anunciada por el presidente Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021).

El director de la agencia espacial, Jared Isaacman, ya había anunciado durante el fin de semana que el despegue de la misión queda aplazado al menos hasta abril debido a investigaciones técnicas y reparaciones necesarias.

La NASA señaló que se espera que el trayecto de regreso del cohete SLS y la nave espacial Orion al Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy, situado a varios kilómetros de la plataforma de lanzamiento, dure alrededor de 12 horas.

La NASA retirará de la plataforma de lanzamiento el cohete SLS y la nave Orión de la misión Artemis II. Foto: Getty Images

Se espera que, durante Artemis 2, la tripulación orbite el satélite natural de la Tierra sin alunizar y pruebe el equipo como preparación para la siguiente misión, Artemis 3, que marcaría el regreso de los estadounidenses a la superficie de la Luna con el objetivo de establecer una presencia duradera.

La misión se desarrollará en el contexto de la competencia espacial entre Estados Unidos y China, dos potencias rivales que aspiran a enviar humanos al satélite y establecer allí una base en los próximos años.

*Con información de AFP.