Nasa revela cuánto tiempo le quedaría a la humanidad para enfrentar una temible tormenta solar

Actualmente, diferentes equipos de astrónomos y astrofísicos han decidido acudir a la inteligencia artificial (IA) como un recurso que ayude a potenciar la exploración del cosmos, a través de la observación y análisis de datos recolectados por diferentes instrumentos de alta precisión.

Gracias a ello, los científicos han logrado obtener nueva información sobre galaxias masivas, además de detectar la presencia de inquietantes exoplanetas que poseen extrañas características, junto a otros fenómenos en el cosmos.

En el marco de esta situación un grupo de investigadores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa por sus siglas en inglés) ha usado sus recursos para desarrollar una estimación sobre cuánto tiempo tiene el planeta Tierra, para prepararse adecuadamente ante la amenaza de una tormenta solar, que podría causar serios problemas e incluso tragedias en todo el mundo.

Según detalla un comunicado emitido por la agencia, gracias a un nuevo modelo predictivo que combina un programa de computador, la inteligencia artificial y los datos recolectados por diferentes satélites se ha creado un sistema de alerta espacial.

Dicha herramienta ha sido nombrada como “Perturbación geomagnética de aprendizaje profundo” (DAGGER, por sus siglas en inglés), y propósito de este programa es ayudar a establecer cuándo y qué zona específica del planeta podría sufrir una mayor afectación ante una tormenta solar de gran intensidad.

Una supertormenta solar podría afectar el servicio de internet. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

La Nasa sostiene que gracias a que una IA analiza grandes cantidades de datos sobre el viento solar (corriente de radiación y partículas que proviene del Sol) se puede predecir, con cerca de 30 minutos de anticipación, la zona que será golpeada por una tormenta solar. De manera que se contaría con una ‘ventana’ de reacción para poder prepararse ante los efectos de estas tormentas y así mitigar los daños críticos en redes eléctricas y otras infraestructuras.

Debido a que este sistema también incluye datos de anteriores tormentas solares que han golpeado a la Tierra, la inteligencia artificial ha desarrollado la capacidad de reconocer ciertos patrones que ayudan a brindar una mayor precisión en sus predicciones.

De acuerdo con una nota de prensa emitida por la Nasa, Dagger ha logrado pronosticar de manera rápida y precisa los impactos de una tormenta en varios puntos del mundo y debido a que la puede generar predicciones que actualizan cada minuto los expertos tienen una herramienta muy precisa para monitorear este fenómeno en tiempo real.

Por otra parte, un artículo publicado en la revista científico Space Weather, Vishal Upendran, investigador e integrante del Centro Interuniversitario de Astronomía y Astrofísica en India, sostiene que el sistema Dagger de la NASA puede ayudar a tener información precisa que ayude a tomar decisiones efectivas para minimizar los graves efectos que una tormenta solar puede causar.

En el documento en mención, Upendran sostiene que una tormenta solar representa un evento que podría provocar “una destrucción catastrófica” en nuestra sociedad, que actualmente es tan tecnológicamente dependiente.

De manera que el sistema Dagger eventualmente podría ser acogido por diferentes operadores de la red eléctrica, controladores de satélites, empresas de telecomunicaciones para así tomar a tiempo las medidas necesarias para proteger su infraestructura de una tormenta solar inminente y así evitar que la humanidad permanezca incomunicada y sin energía por mucho tiempo.

Se avecina una supertormenta solar que podría causar estragos en la Tierra

Recientemente, un grupo de científicos ha advertido que el planeta podría experimentar una supertormenta que solo se produce una vez cada 100 años y cuya fuerza sí podría tener efectos catastróficos para millones de personas en el mundo.

Es estudio adelantado por un equipo científico de la Universidad de California (en Irvine) y el VMware Research señala que el fenómeno golpearía la Tierra con la potencia suficiente como para afectar seriamente la actual infraestructura que garantiza la conexión a internet en todo el planeta.

Por esa razón, los expertos han advertido que la supertormenta podría sumir al mundo en un “apocalipsis de Internet”, puesto que los millones de personas que día a día dependen de sus dispositivos electrónicos para trabajar, estudiar y realizar otras tareas no podrían conectarse a la red.

Sangeetha Abdu Jyothi, profesora asistente en la Universidad de California, señaló que las líneas de fibra óptica de larga distancia y los cables submarinos, ambos componentes fundamentales para mantener la conexión a Internet en mundo, serían sumamente vulnerables a las corrientes geomagnéticas producidas en la corteza terrestre mientras se produce la supertormenta solar.

No obstante, el equipo de investigadores aún no ha precisado el día exacto del 2023 en que se podría producir la supertormenta solar; además, precisó que su impacto no se sentiría de la misma forma en todo el planeta.