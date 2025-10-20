Nequi aseguró qué pasará con el dinero de sus usuarios tras la caída de la app este lunes

Desde esta mañana de lunes 20 de octubre, un fallo dejó a miles de personas en Colombia con dificultades para ingresar a Nequi o realizar transacciones.

La aplicación presentó fallas generalizadas que se relacionan con la interrupción global en los servicios de Amazon Web Services (AWS), infraestructura que funciona para múltiples plataformas digitales en el mundo.

La falla generó preocupación entre los usuarios, quienes acudieron a redes sociales para reportar bloqueos al iniciar sesión, consultar su saldo o enviar dinero, al igual que consultar que sucederá con sus ahorros.

Nequi envía un mensaje de tranquilidad: la plata está segura

Frente a la ola de comentarios, SEMANA se comunicó con Nequi quienes confirmaron la caída estuvo relacionada con un incidente tecnológico de alcance regional que afectó a AWS, uno de sus proveedores principales.

Además, acerca de la duda que podría abarcar a los 26 millones de usuarios acerca de qué sucederá con su dinero tras la caída, Nequi señaló que:

“Su plata y sus datos están completamente protegidos mientras solucionamos esta contingencia”.

En un comunicado enviado a medios, la plataforma recordó que la Tarjeta Débito Nequi Visa sigue operando con normalidad, por lo que los usuarios pueden realizar compras y pagos físicos mientras se restablecen los servicios digitales.

¿Qué reportaron los usuarios y cuál fue el alcance de la falla?

De acuerdo Downdetector, los inconvenientes comenzaron alrededor de las 8:00 a.m. y alcanzaron su punto crítico cerca de las 10:30 a.m., extendiéndose durante gran parte del día.

Datos de Downdetector indicaron que el 66 % de los reportes estaban relacionados con problemas para iniciar sesión, el 27 % correspondía a fallas generales dentro de la app y un 7 % señalaba dificultades para completar pagos.

Según Downdetector, la caída empezó en horas de la mañana y se agudizó hacia las 10:30 a.m., con la mayoría de reportes vinculados a fallas al iniciar sesión. | Foto: Downdetector

La caída no solo afectó a Nequi, pues otras aplicaciones financieras y comerciales que dependen de AWS para su funcionamiento.

En los reportes a través de redes sociales, usuarios expresaron su molestia al estar por varias horas sin acceso a sus cuentas, manifestando preocupación por la disponibilidad de su dinero y la imposibilidad de hacer movimientos urgentes.

¿Cuándo volverá todo a la normalidad?

Nequi indicó que su equipo técnico trabaja de manera conjunta con AWS para restablecer la operación lo antes posible. Aunque hacia la tarde los reportes comenzaron a disminuir, aún se presentaban intermitencias en algunos servicios.

La plataforma confirmó que varios servicios estaban inestables, especialmente el acceso a la app y las transferencias con Bancolombia, que seguían fuera de operación. (tomado a las 6:30 p.m.) | Foto: Nequi

Sobre las 6 p.m. a través del portal de Nequi en la opción para ver la disponibilidad y el funcionamiento de los servicios se indica que hay una “interrupción parcial del sistema”, afectando a servicios como:

Ingreso App Nequi: Intermitencia

Envíos a Bancolombia: Sin servicio en el momento

Envíos entre Nequis: Intermitencia

Envíos de Bancolombia a Nequi: Sin servicio en el momento